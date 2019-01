"Lima blu, suggestiva ma poco naturale"

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:35

Un nostro lettore ha voluto sollevare pubblicamente la problematica legata alla sicurezza della Mediavalle del Serchio, in situazioni di emergenza sanitaria, soprattutto per quanto riguarda l'atterraggio notturno degli elicotteri. Risponde l'Asl

giovedì, 10 gennaio 2019, 17:08

L'anno appena iniziato si prospetta come un anno di profondo cambiamento per il mercato dell'auto. Come succede ormai da diverso tempo, infatti, questo comparto gode di ottima salute e si trova in un periodo a dir poco rivoluzionario

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:09

Si tratta di un'automobile notevolmente efficiente prodotta dall'azienda automobilistica francese Citroen. Questa azienda è attiva nel settore automobilistico sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1919. Da allora, questa società è dedita alla produzione di modelli dalle caratteristiche ineccepibili

domenica, 23 dicembre 2018, 11:33

Vi invitiamo a guardare il trailer del docufilm “Italia addio, non tornerò”, prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana e realizzato dalla nostra collaboratrice Barbara Pavarotti. Lo trovate in alto a destra. Perché vi chiediamo di vedere questo trailer? Perché ci piacerebbe ricevere, via mail, le vostre testimonianze

sabato, 24 novembre 2018, 13:52

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di un nostro affezionato lettore, Francesco Saisi, sull'attuale discussione politica venutasi a creare sul progetto di rilancio di Kme che prevede la realizzazione di un pirogassificatore in valle

giovedì, 8 novembre 2018, 21:26

Fra gli aerei più famosi della seconda guerra mondiale, un posto sicuramente preminente è occupato dallo Junker 87, meglio conosciuto come Stuka. Orbene, pochi sanno che, fra coloro che durante la seconda guerra mondiale, pilotarono un tale aereo in operazioni belliche vi fu in garfagnino, il capitano Giovanni Santinoni