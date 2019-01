Rubriche : lettere alla gazzetta



"Si ripristini la corsa di Montefegatesi"

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:32

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera giunta alla nostra redazione da parte di uno studente di Bagni di Lucca che chiede il ripristino della corsa soppressa per la frazione di Montefegatesi.



"Vogliamo un trasporto pubblico che funziona, per dare a tutti la libertà di muoversi.



Oggi il trasporto pubblico non funziona. Ci sono pochi treni e autobus, spesso sporchi e inadeguati. Noi chiediamo all'amministrazione di Bagni di Lucca che permetta a tutti di muoversi più liberamente; dobbiamo impedire che si continui ad impoverire paesi come Montefegatesi e Bagni di Lucca a causa di una amministrazione cieca e sorda alla esigenze dei cittadini. Non accettiamo le ragioni della amministrazione e del suo assessore Monica Melani e, se ora si è messo alla luce quanto sta succedendo, lo si deve a noi studenti che stufi delle prese in giro, ci siamo messi a raccogliere da tempo le firme assieme alla CUB Trasporti.



Tengo a far sapere tutto ciò visto che si legge sulla stampa di come ora la minoranza, alla quale ci eravamo rivolti e che è stata cieca, si "svegli" solo dopo che si è resa conto della forza di noi studenti e delle oltre 150 firme raccolte.



Noi non vogliamo strumentalizzazioni politiche, né che qualcuno ora si erga a paladino dei diritti di noi studenti e cittadini pendolari che usiamo il bus come mezzo di trasporto. Chiedo al signor Claudio Gemignani e alla signora Laura Lucchesi: dove eravate nel momento in cui il comune di Bagni di Lucca ha acconsentito all'aumento dei costi dei biglietti e abbonamenti? Visto che essendo voi uno dei due componenti della minoranza potevate farlo! Perché la politica ogni volta si fa sentire solo dopo che sono i cittadini a protestare? Perché la politica è cosi distante dalle esigenze dei cittadini e in questo caso di noi studenti? La politica in questi anni ha perso totalmente la bussola, riempiendosi la bocca di slogan durante la campagna elettorale, ma poi? Poi succede che i cittadini si stufano delle promesse e delle prese in giro, e sono i cittadini che si mettono in gioco perché il comune le amministrazioni non siano considerate il luogo che una volta raggiunto ci si siede sulla poltrona e si perdono i contatti con le realtà locali.



Sappiamo che la strada è molto stretta, perché la contrazione delle risorse finanziarie e i tagli che stanno investendo gli enti locali sono un ostacolo difficile da superare. Ma si può fare molto. Il primo punto è una rivoluzione nel sistema di governo del trasporto pubblico, i cui attori principali sono diventati carrozzoni al servizio della politica. Ma bisogna avere il coraggio di andare oltre: la Regione deve rilanciare la sua capacità di pianificazione dei servizi e degli investimenti e immaginare un modello tutto nuovo di governo del trasporto pubblico.



Noi studenti chiediamo solo un servizio decoroso di trasporto pubblico, lo pretendiamo alla luce degli aumenti ingiustificati, e noi porteremo le firme in Regione e con la CUB Trasporti l'unica ad averci seriamente ascoltato con i quali faremo anche class action, non escludiamo un presidio sotto la regione Toscana a rivendicare i nostri sacrosanti diritti".