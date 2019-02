Rubriche : lettere alla gazzetta



"Corsa soppressa a Montefegatesi, faremo class-action"

domenica, 17 febbraio 2019, 21:35

di tatiana tognazzini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Tatiana Tognazzini, studentessa di 19 anni, impegnata nella raccolta firme per il ripristino della corsa soppressa a Montefegatesi.



"Io sottoscritta, Tatiana Tognazzini, studentessa di 19 anni, mi sono impegnata di mia iniziativa, con il sostegno di tutti i cittadini, a raccogliere le firme per la corsa tolta a Montefegatesi.



Ho iniziato la mia raccolta firme il 7 gennaio dopo la "non-risposta" del comune di Bagni di Lucca. Essendo da sola, ho trovato l'appoggio dal Cub Trasporti e ho iniziato a raccogliere le firme, contattando poi la Regione ed avendo una risposta non soddisfacente, cioè che la corsa era stata levata con accordo dei cittadini di Montefegatesi.



Con l'appoggio del Cub Trasporti, faremo una class action e non ci fermeremo finché non avremo una soluzione".