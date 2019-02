Rubriche : lettere alla gazzetta



“Un ricordo di Mauro Marchini a 10 anni dalla sua scomparsa”

sabato, 23 febbraio 2019, 11:26

di francolino bondi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo tracciato dal presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi, a 10 anni dalla scomparsa del presidente del Castelnuovo calcio Mauro Marchini.



"Sono trascorsi ormai 10 anni da quel triste 20 febbraio 2009 che segnò la dolorosa scomparsa di Mauro Marchini, il presidente che regalò un sogno portando al professionismo il calcio castelnuovese.

Per ben nove anni consecutivi, l’U.S. Castelnuovo Garfagnana si fece onore sul palcoscenico della C2 e fece conoscere, attraverso le sue imprese, la nostra piccola città e la nostra terra in tutta l’Italia. E se ancor oggi i nostri colori sono tenuti in grande stima e rispetto, ciò lo si deve, in considerevole parte, a quegli anni gloriosi in cui l’U.S. Castelnuovo, anche in ambienti federali, fu spesso portata ad esempio come società ben organizzata e ben amministrata, assolutamente rispettabile sotto ogni profilo.

Di questo Marchini è stato l’indiscusso artefice ed il grande protagonista. Della sua passione sportiva, delle sue capacità professionali, del suo inesauribile impegno economico gli sportivi, gli amici e i collaboratori ne hanno sempre avuto consapevolezza e ne hanno sempre dato ampia testimonianza. A dieci anni dalla sua prematura scomparsa dovuta ad una grave malattia, desidero anch’io ricordare, quale presidente del consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, questa grande figura di imprenditore e di manager.

Proveniente da Avenza, sposatosi con Maria Pia Iacopucci, mitica assicuratrice tuttora attivissima nell’agenzia di via Olinto Dini, Mauro si legò in modo altrettanto indissolubile alla nostra città, impegnandosi senza riserve nel calcio per circa un quarto di secolo, riuscendo a raggiungere obbiettivi molto ambiziosi, direi impensabili, come mai era accaduto nella storia quasi centenaria della nostra Unione Sportiva.

Domenica, alle 11, il comune e alle 14.30 la dirigenza del Castelnuovo, prima di inizio partita (che, per una circostanza casuale vedrà i gialloblù affrontare al Nardini la squadra di Avenza, paese natale di Mauro Marchini) deporranno un omaggio floreale ai piedi della targa che, allo stadio, ricorda con semplici, toccanti parole il “Presidentissimo”. Un piccolo pensiero fatto con grande cuore e tanta riconoscenza. A lui e alla sua generosa Famiglia".