“Camion perde barra laterale che colpisce due auto, tragedia sfiorata”

mercoledì, 15 maggio 2019, 18:17

di giulia gaddi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una giovane di Barga, Giulia Gaddi, in cui racconta una disavventura accadutagli ieri (martedì 14 maggio) mentre stava guidando la propria auto, una Lancia Y di colore bianco, per rientrare da Lucca verso casa.

“Erano circa le 13:30 quando, passato Ponte a Moriano, mi sono immessa sulla variante. All’interno della seconda galleria ho sentito un grosso colpo alla fiancata della mia auto. Sul momento non ho capito bene cosa fosse accaduto, mi sono spaventata ma fortunatamente non ho sbandato, mi sono fermata appena terminata la galleria. Un TIR, che proveniva dalla direzione opposta, aveva perduto una barra laterale in metallo, lunga circa tre metri, che ha centrato la fiancata della mia Lancia Y e, in seguito, ha lacerato le gomme di un altro autoveicolo che viaggiava in direzione Lucca. Un altro mezzo, una Jeep bianca, guidata dalla signora Lara Rossi di Fornaci di Barga, è riuscita ad evitare miracolosamente l’impatto con l’artefatto e non ha riportato danni. La stessa ha visto chiaramente la barra distaccarsi dal TIR, di colore scuro, che poi ha proseguito la propria corsa senza fermarsi. Abbiamo allertato i soccorsi e presentato denuncia alle autorità ma, se non viene riconosciuto il mezzo coinvolto nell’incidente, potranno fare ben poco.

Non posso dire se l’autista del TIR si sia accorto o meno di quanto accaduto, ma ho deciso di raccontare la mia vicenda perché qualcuno, eventualmente, possa fornire una testimonianza per rintracciare il colpevole”.