Casinò online e Carta dei Servizi: come inviare un reclamo all'AAMS in caso di violazioni

mercoledì, 22 maggio 2019, 18:45

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM o ex AAMS) mette a tua disposizione la possibilità di presentare reclami relativi a problemi riscontrati giocando nei casinò online, compilando un semplice modulo.

Se ti sei imbattuto in un portale di gambling online che viola le norme vigenti o che adotta politiche poco trasparenti, consultando questo articolo scoprirai come segnalarlo alle autorità competenti e far valere i tuoi diritti.

Come compilare il modulo di reclamo della Carta dei Servizi

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mette a disposizione degli utenti un apposito modulo per la presentazione di reclami relativi all'operato dei casinò online, contenuto all'interno della cosiddetta "Carta dei Servizi" (che tutti i gestori sono tenuti a pubblicare sui rispettivi portali).

Come primo step, scarica il modulo per la "segnalazione di reclami e suggerimenti" cliccando qui.

Quindi, stampa il modulo e procedi alla sua compilazione.

La prima richiesta è quella di specificare la tipologia di violazione riscontrata nel casinò online al quale sei iscritto. Le possibili inadempienze del gestore sono suddivise in 7 categorie, che ricalcano le indicazioni presenti all'interno della già citata Carta dei Servizi:

comunicazione

chiarezza

prevenzione

consapevolezza

trasparenza

sicurezza e privacy

aspetti economici

Entriamo nel dettaglio e chiariamo il significato delle singole voci.

Comunicazione

Assenza sul sito di area dedicata alla tutela del giocatore. I casinò online sono tenuti a predisporre sezioni al cui interno gli utenti possano trovare informazioni relative agli strumenti disponibili per favorire un approccio equilibrato al gioco, ma anche consigli per prevenire i comportamenti patologici e canali per la richiesta di aiuto in caso di necessità.

Assenza sul sito di area dedicata alla tutela dei minori. Il gestore deve predisporre aree o pagine dedicate alla sensibilizzazione sul tema dell'inibizione dell'accesso al gioco per i minori.

Mancato invio al giocatore, all'apertura di un nuovo conto di gioco, della carta dei servizi AAMS per il gioco a distanza o del relativo link. In concomitanza con la registrazione di un'utenza e con l'apertura del relativo conto gioco, il nuovo iscritto deve poter consultare la Carta dei Servizi, così da approfondire tutti i doveri del gestore nei suoi confronti.

Il casinò online deve facilitare l'accesso alle sezioni relative a regolamenti e strumenti a tutela del giocatore, ad esempio attraverso link chiari presenti nel footer di tutte le pagine, come in questo caso.

Nel portale citato, con un click sulla voce "Gioco responsabile" si accede ad un'ampia sezione con tutte le informazioni relative ai meccanismi di tutela del giocatore, spiegati in modo semplice ed esaustivo.

Chiarezza

Mancata offerta di sessioni di gioco gratuite di apprendimento con algoritmi uguali a quelli utilizzati nelle sessioni reali. I casinò online devono mettere a disposizione degli utenti versioni demo dei giochi proposti, identiche in tutto e per tutto al gioco completo, ma senza puntate in denaro reale (e naturalmente anche senza premi).

Mancato rispetto dei livelli di servizio previsti per l'Assistenza on-line. Il gestore ha l'obbligo di predisporre un servizio di assistenza efficiente, per fornire risposte tempestive alle domande o alle problematiche degli utenti. L'assistenza tramite call center, in particolare, deve essere garantita dal lunedì al sabato nella fascia oraria 8:00 – 20:00 e dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di domenica e nei giorni festivi.

In sostanza, l'utente ha diritto di sperimentare i vari giochi proposti dal casinò online in modalità "for fun", cioè gratuitamente. Se il portale al quale sei iscritto non offre questa possibilità, puoi segnalare il problema spuntando questa sezione del modulo.

Lo stesso discorso vale per il servizio di assistenza: se i recapiti telefonici indicati dal gestore risultano inattivi, tardano nel fornire risposte o risultano inefficienti, non esitare a segnarlo.

Prevenzione

Accettazione di richieste di apertura di un Conto di gioco da parte di minori di 18 anni. È responsabilità del gestore accertarsi della maggiore età di tutti i nuovi iscritti. A questo scopo, l'operatore è tenuto a convalidare il conto gioco solo dopo aver verificato l'identità dell'utente, richiedendo l'invio della copia di un documento di identità. Quando il nuovo iscritto non completa questo passaggio entro un tempo limite di 30 giorni, diventa dovere del gestore sospendere l'account non verificato.

Assenza sul sito di test autovalutativi sulla predisposizione del giocatore a un gioco responsabile. Il casinò online, all'interno delle sezioni dedicate al gioco sicuro e responsabile, deve riportare anche test per l'autovalutazione, che offrano ai giocatori un'analisi del loro rapporto con l'azzardo e dell'eventuale inclinazione a dipendenza e comportamenti patologici.

Nei casinò autorizzati dall'AAMS che operano legalmente, al termine dell'iscrizione ti sarà chiesto di inviare la scansione di un documento per dimostrare identità e data di nascita. Se invece il gestore ti ha confermato l'attivazione del conto gioco ignorando questo passaggio segnalalo all'AAMS e fai attenzione: potresti essere incappato in un portale irregolare.

Consapevolezza

Impossibilità per il giocatore di autolimitarsi, prefissando una soglia massima di deposito, con esclusione dal gioco al superamento della cifra impostata dal giocatore. Le piattaforme di gambling online devono mettere a disposizione degli utenti degli strumenti di autolimitazione, ovvero delle funzioni attraverso le quali impostare un tetto massimo di spesa (in genere settimanale, ma, facoltativamente, anche quotidiano o per singola giocata).

Impossibilità per il giocatore di autoescludersi dal gioco per un periodo di tempo. Il giocatore deve avere la possibilità di richiedere la sospensione del proprio account per un periodo di tempo limitato (in genere 1, 3 o 6 mesi), come misura di autotutela in caso si manifestassero segnali di dipendenza dal gioco o comportamenti compulsivi. Oltre all'autoesclusione temporanea, il gestore deve anche prevedere la possibilità di autoesclusione a tempo indeterminato.

Normalmente, all'utente viene richiesto di indicare il proprio limite di spesa già in fase di registrazione. Se quando hai aperto il tuo account il casinò online non ti ha chiesto di specificare tale tetto massimo o se dal pannello di controllo della tua utenza non hai la possibilità di impostare alcun tipo di strumento di autolimitazione o autoesclusione, riporta queste violazioni all'AAMS contrassegnando le voci corrispondenti sul modulo.

Trasparenza

Mancata visualizzazione, all'uscita dall'ambiente di gioco, del tempo impiegato a giocare e delle somme giocate. L'interfaccia di gioco deve essere strutturata in modo tale da consentire all'utente di tenere sempre sotto controllo il proprio saldo, le somme spese e il tempo trascorso giocando.

Un portale di gambling poco attento alle esigenze degli utenti (o semplicemente truffaldino) potrebbe nascondere oppure rendere poco visibili le informazioni relative a somme perse o vinte e tempo di gioco con l'obiettivo di spingerti a proseguire con le puntate. Si tratta di un escamotage che pone gli utenti in una chiara posizione di svantaggio e che, di conseguenza, va segnalato tempestivamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sicurezza e privacy

Assenza di un'area dedicata alla presentazione delle modalità da attivare per proteggersi dall'utilizzo dei giochi da parte di terzi, incluso i minori.

Assenza di un'area dedicata alla presentazione dei meccanismi di rilevamento di un eventuale utilizzo non autorizzato del conto di gioco.

Assenza di un'area dedicata alla presentazione dei meccanismi di protezione della privacy del giocatore.

Il casinò online è tenuto a fornire agli iscritti tutte le indicazioni necessarie per la tutela del proprio account di gioco, prevedendo un login attraverso credenziali di accesso personali (nome utente e password), ma anche predisponendo strumenti quali la cronologia degli accessi ed il timeout automatico delle sessioni di gioco dopo un determinato intervallo di inattività.

Aspetti economici

Accredito oltre sette giorni dalla richiesta di prelievo del giocatore e/o con valuta non corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco. Il casinò online è tenuto a rispettare tempistiche ben precise in merito a pagamenti e riscossioni, oltre, naturalmente, a dover corrispondere sempre quanto dovuto ai giocatori.

Sospensione indebita del conto di gioco (per sospetti inerenti comportamenti illeciti del giocatore per frodi e/o fenomeni di collusione non accertati). Il gestore non può scegliere di sospendere arbitrariamente l'utenza e/o il conto gioco intestati ad un giocatore, a meno che non siano state accertate violazioni dei regolamenti o altri illeciti.

Se la problematica che hai riscontrato non rientra in nessuna delle casistiche di cui sopra, puoi barare la casella "Altro".

Gli altri dati

Procedi quindi compilando anche le altre voci del modulo di reclamo, specificando con attenzione:

il nome del concessionario oppure del sito oggetto della violazione

l'eventuale gioco oggetto del reclamo

la data in cui si è verificato il problema

una descrizione di quanto accaduto (ad esempio, la mancata assegnazione di una vincita)

In più, puoi scegliere di aggiungere suggerimenti o commenti finalizzati a migliorare i servizi offerti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il titolo di eventuali documenti allegati al reclamo (ad esempio ricevute di versamenti o prelievi).

Per completare il documento, infine, dovrai indicare i tuoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, ecc.), specificando anche codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica valido e numero di conto gioco.