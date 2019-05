Rubriche



Investire in criptovalute: possibile o no?

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:26

È possibile investire in criptovalute?

Le criptovalute sono senza dubbio uno degli argomenti sulla bocca di tutti. Si parla di Bitcoin e altre monete virtuali praticamente ogni giorno e le notizie che riguardano proprio questo settore hanno dell’incredibile.

Così come è possibile investire in valute tradizionali tramite il forex è possibile farlo anche per valute elettroniche.

Quello che ci interessa comprendere quindi è come si investe in criptovalute.

Criptovalute: non solo il Bitcoin

Abbiamo compreso che è possibile investire in criptovalute, ovvero valute virtuali, in maniera più o meno simile a come si investe in valute tradizionali.

Tuttavia il primo dubbio che sorge è in quali criptovalute investire.

Quando si pensa alla moneta elettronica infatti viene immediatamente in mente il Bitcoin in quanto è la valuta più famosa e quella che ha fatto maggiormente parlare di sé.

Tuttavia esistono tantissime altre monete con le quali è possibile effettuare operazioni finanziarie.

Il primo passo da fare per scegliere la criptovaluta sulla quale investire è leggere il suo whitepaper. Questo non è altro che un documento, disponibile presso tutti i siti ufficiali delle varie valute, che ne indica nello specifico le caratteristiche.

Grazie a questo documento è possibile farsi un’idea della moneta, delle sue peculiarità e delle possibilità di investimento che offre.

Oltre a questo però ci sono anche altre caratteristiche da considerare.

Team

Il team è un altro tassello fondamentale che può aiutare a valutare un progetto. Naturalmente tutte le criptovalute sono sviluppate da un team di esperti che cura ogni dettaglio.

Proprio per questo motivo risulta importante comprendere se si tratta di un team valido (e che quindi può garantire una certa stabilità al progetto stesso) o se si tratta di un team scadente e di un progetto poco affidabile.

Le criptovalute sono un mercato molto variabile ed è quindi importante fare tutti gli accertamenti del caso per essere sicuri di investire in qualcosa di più o meno stabile.

Occhio alle truffe

Dove c’è il concetto di investimento, purtroppo, molto spesso c’è anche il concetto di truffa e non sono pochi i furbetti che negli anni hanno cercato di sfruttare l’onda generata dal Bitcoin per proporre progetti truffa.

Importante quindi fare molta attenzione nella fase di valutazione. Innanzitutto, come detto, quando si parla di investimenti non si parla di qualcosa di sicuro al 100% ma di un rischio più o meno elevato.

Proprio per questo tutti quei progetti che parlano di un “guadagno garantito” nella maggior parte dei casi sono delle truffe in quanto difficilmente hanno la possibilità di garantire al 100% un ritorno.

Molto spesso questi progetti non sono altri che degli schemi piramidali che hanno come unico obiettivo quello di raccogliere fondi da coloro che credono di investire in qualcosa di serio e solido.

Facendo le giuste valutazioni comunque è possibile investire in criptovalute, comprendere quale valuta ci sembra più adatta alle nostre esigenze e acquistarle direttamente dal sito ufficiale o tramite le tante piattaforme di scambio presenti online.