L'industria 4.0 e le start-up in Toscana

lunedì, 20 maggio 2019, 10:56

Le tre moderne rivoluzioni industriali del passato sono scaturite da innovazione ed avanzamenti tecnologici mai visti prima:

L’utilizzo dell'assemblaggio meccanico verso la fine del XVIII secolo,

L’introduzione dell'acciaio e l'uso dell'elettricità nelle fabbriche verso l'inizio del XX secolo

L’incorporazione di tecnologie elettroniche, e infine computer, nelle fabbriche, processo iniziato al termine degli anni Cinquanta.

Ora, ci troviamo in una nuova epoca di grande cambiamento tecnologico, una quarta rivoluzione industriale denominata “Industria 4.0”. Di cosa si tratta esattamente? E come sta vivendo la Toscana questo grande passo verso il futuro?

Cos’è l’industria 4.0?

Anche se alcuni considerano l'Industria 4.0 semplicemente una nuova trovata di marketing, in realtà i cambiamenti nella produzione e nel mondo industriale stanno avvenendo realmente e meritano la nostra attenzione.

Con Industria 4.0 si intende la transizione digitale da sistemi embedded a sistemi cyber-fisici. La produzione nel settore manifatturiero passa da un modello centralizzato a un modello decentralizzato, simboleggiando una nuova tendenza rispetto all’approccio tradizionale. Vengono create le cosiddette “smart factories” - fabbriche intelligenti. Con la connettività e i dispositivi intelligenti che forniscono le fondamenta, le aree di innovazione dirompenti che vanno dalla stampa 3D alla robotica avanzata e all'analisi predittiva hanno reso il passaggio verso l'Industria 4.0 tutt'altro che reversibile.

L'industria 4.0 fa riferimento a una nuova fase della rivoluzione industriale che si concentra fortemente sull'interconnettivitá, l'automazione, l'apprendimento automatico e i dati in tempo reale. Probabilmente già pensiamo di vivere in un mondo estremamente digitale dove con un click possiamo ottenere qualsiasi cosa: l’abito all’ultima moda sul sito di shopping online, consultare l’offerta dei siti di scommesse stranieri in Italia, addirittura fare la spesa dal nostro computer e attendere comodamente che questa ci venga consegnata a casa… ma l’Industria 4.0 non si limita solamente ad investire in nuove tecnologie e strumenti per migliorare l'efficienza produttiva, si tratta di una vera e propria rivoluzione che riguarda il modo in cui un’intera azienda opera e cresce. Collega il fisico al digitale e consente una migliore collaborazione e accesso a tutti i reparti, partner, venditori, prodotti e persone. L’Industria 4.0 consente agli imprenditori di controllare e comprendere meglio ogni aspetto delle loro operazioni e consente di sfruttare i dati istantanei per aumentare la produttività, migliorare i processi e favorire la crescita di un business.

Industria 4.0 e start up in Toscana

Sono ancora pochi gli studi e le analisi che riguardano l’impatto dell’Industria 4.0 in Italia e all’interno delle imprese nel nostro Paese, ma qualche dato importante già lo abbiamo. Sicuramente le iniziative europee e nazionali sono volte a favorire la diffusione di questo nuovo tipo di industria e, di conseguenza, le iniziative regionali seguono questa tendenza, Toscana inclusa. La regione ha infatti messo in atto il programma “Piattaforma Toscana 4.0” appunto per supportare le imprese che hanno come missione questa innovazione tecnologica. Ed i dati sono positivi: il 51,6% delle startup toscane opera in questo settore. Unica pecca è che solamente il 3,23% delle imprese toscane ritiene di essere preparata verso le sfide future, dettaglio che sottolinea come sia necessario un supporto ancora più strutturato da parte della regione. In particolare, gli ostacoli che “spaventano” le imprese sono:

I costi (eccessivamente) alti per operare all’interno dell’Industria 4.0.

Un livello di conoscenza ancora troppo basso per trattare l’alta complessità delle tecnologie.

La non chiarezza dei benefici economici per chi opera all’interno di questa nuova industria.

Dalla raccolta dati è scaturito che la maggior parte delle aziende toscane si concentra nello sviluppo di tecnologie di IoT - Internet of Things - e cyber security - sicurezza digitale. Si tratta di un dato importante da sapere per la regione, così da poter attuare programmi specifici che si focalizzino su queste tematiche. Lo sviluppo tecnologico e digitale sta infatti muovendosi in più campi ed è quindi necessario sapere su quali si vuole lavorare in particolare. L’elaborazione di specifici programmi per aumentare il livello di conoscenza del settore può contribuire in maniera concreta a limitare ed eliminare gli ostacoli che le imprese dell’Industria 4.0 stanno ora fronteggiando. Inoltre, anche la creazione di un programma di rete fra enti pubblici e soggetti privati potrebbe trasformarsi in un’opportunità per diminuire gli ostacoli e competere tranquillamente sul mercato. Anche gli incubatori ed acceleratori di startup dedicati possono rappresentare ottime soluzioni per accompagnare e supportare queste nuove imprese nel nuovo mondo 4.0.

Man mano che queste tecnologie emergenti si sviluppano ulteriormente, mettendo alla prova le strutture esistenti e trasformando l'intero settore, le aziende che ora si stanno concentrando su queste nuove aree di innovazione, potranno diventare i nuovi punti di riferimento del futuro. Ecco perché diventa fondamentale supportare le startup in evoluzione e contribuire al loro successo, anche nella regione Toscana.