"Un ringraziamento al reparto medicina di Castelnuovo"

mercoledì, 22 maggio 2019, 18:45

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM o ex AAMS) mette a tua disposizione la possibilità di presentare reclami relativi a problemi riscontrati giocando nei casinò online, compilando un semplice modulo

mercoledì, 22 maggio 2019, 14:36

Con una lettera aperta, pubblicata su Il Giornale di Barga, il proposto don Stefano Serafini ha voluto commentare il gesto del ministro dell'interno Matteo Salvini che giorni fa, in un comizio in piazza del Duomo a Milano, dal palco di “Prima l’Italia, il buonsenso in Europa”, ha invocato i patroni d’Europa e baciato il rosario

mercoledì, 22 maggio 2019, 13:26

Le criptovalute sono senza dubbio uno degli argomenti sulla bocca di tutti. Si parla di Bitcoin e altre monete virtuali praticamente ogni giorno e le notizie che riguardano proprio questo settore hanno dell’incredibile

lunedì, 20 maggio 2019, 10:56

Ora, ci troviamo in una nuova epoca di grande cambiamento tecnologico, una quarta rivoluzione industriale denominata “Industria 4.0”. Di cosa si tratta esattamente? E come sta vivendo la Toscana questo grande passo verso il futuro?

sabato, 18 maggio 2019, 09:51

Spettacolare avvistamento ieri sera, alle 22, nel capoluogo garfagnino. Un bellissimo esemplare, forse un lupo appenninico (ma è possibile anche che si tratti di un ibrido), è stato seguito da alcuni passanti che in auto hanno percorso il tratto che va da via Roma fino all'ospedale Santa Croce di Castelnuovo...

mercoledì, 15 maggio 2019, 18:17

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una giovane di Barga, Giulia Gaddi, in cui racconta una disavventura accadutagli ieri mentre stava guidando la propria auto, una Lancia Y di colore bianco, per rientrare da Lucca verso casa