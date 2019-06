Rubriche



Dove si gioca di più ai casinò online?

martedì, 25 giugno 2019, 12:42

Un’elevata percentuale di persone accede ogni mese ad una o più piattaforme di gioco d’azzardo online. La diffusione dei casinò telematici ha reso più semplice per gli amanti del gioco riuscire a divertirsi ed ha spinto ad una crescita del settore in tutti i principali stati del mondo.

Potrebbe essere interessante allora scoprire qual è il paese in cui si gioca di più ed in generale quali sono le aree del mondo in cui i casinò online sono maggiormente apprezzati dagli amanti dell’azzardo. L’Italia sicuramente occupa una posizione di rilievo, anche se non riesce ad ottenere il primato.

Qual è il paese che detiene il primato?

Come in molti potrebbero già aver intuito, il primato è detenuto dagli Stati Uniti d’America. L’America è considerata la patria dei casinò, paradiso per coloro che vogliono essere baciati dalla fortuna e trascorrere delle serate all’insegna del divertimento.

Il primato vale anche per i casinò telematici, che proprio negli Stati Uniti contano il maggior numero di assidui frequentatori. Il fenomeno merita però di essere analizzato in maggior dettaglio perché, sebbene l’America continui a mantenere salda la sua prima posizione, ci sono tanti altri paesi che stanno vivendo una crescita netta e che potrebbero – non subito forse, ma nel giro di qualche anno – impensierire gli Stati Uniti ed effettuare il sorpasso.

Paesi emergenti: ecco chi potrebbe spodestare l’America

Ci sono numerosi paesi in cui il settore dell’azzardo online è in forte espansione ormai da qualche anno. Tra questi va ricordata sicuramente l’Italia, in cui l’azzardo telematico sembra inarrestabile ed incrementa ogni anno numero di giocatori e fatturato complessivo.

Basti pensare che nel nostro paese la spesa pro-capite per l’azzardo raggiunge i cinquecento euro, il che porta il Bel Paese ai primi posti della spesa europea per il gioco online. Questa crescita è stata garantita anche dalle nuove norme che sono state introdotte nel nostro paese in materia di azzardo, con le quali il gioco online è diventato regolamentato e dunque più sicuro per i giocatori, che possono star certi di depositare il loro denaro solo su piattaforme con autorizzazione rilasciata dall’AAMS e di godere di alcune specifiche garanzie sui depositi.

Altri paesi europei in forte crescita sono la Francia, la Germania e la Spagna. Sono questi, insieme all’Italia, che nel giro di qualche anno potrebbero davvero impensierire gli Stati Uniti, soprattutto se la crescita continuerà a mantenersi al ritmo sostenuto che presenta attualmente.

Allontanandoci dall’Europa, c’è un altro protagonista che bisogna prendere in considerazione. Secondo alcuni analisti potrebbe essere la Cina a spodestare l’America, in particolare Hong Kong e Macau sono due città il cui guadagno annuo deriva quasi esclusivamente dall’azzardo.

Ci sono poi i paradisi fiscali che non vanno dimenticati. Tra questi basti pensare a Montecarlo – che ogni anno fattura milioni di euro grazie ai bookmakers locali ed al gioco d’azzardo online – a Malta e a Cipro. Anche queste aree vanno tenute in considerazione, perché non hanno intenzione di rallentare la loro crescita, ma piuttosto di puntare sempre più in alto, rendendo il gioco d’azzardo fruibile e sicuro per i giocatori.