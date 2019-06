Rubriche : lettere alla gazzetta



"Orrido di Botri, quale futuro?"

martedì, 4 giugno 2019, 13:36

di gino cerboncini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Gino Cerboncini in merito all'accesso all'Orrido di Botri modificato dopo l'intervento del senatore Massimo Mallegni.



"Con enorme piacere ho letto l’articolo che riguardava l’accesso all’Orrido di Botri modificato per l’intervento del senatore Mallegni su richiesta di due consiglieri comunali di "Un futuro per Bagni di Lucca", ma quale futuro?



Il primo impatto alla notizia è un conato di vomito per la decisione di sacrificare un'oasi della natura al grande dio dell’economia che oggi governa in ogni campo. Poi, valutando l’insieme, mi chiedo: come possono due consiglieri chiedere l’intervento di un senatore per la distruzione di una parte della natura che è la madre di tutti, quando i problemi reali sono ben altri? Per quale motivo il senatore ha ascoltato, recepito, discusso e risolto un problema cosi importante e urgente ed altri veramente importanti e urgenti seguono una burocratica via che li disperde nel tempo? Con quale autorità un senatore può far modificare pur se dopo la richiesta ed un accordo una disposizione a tutela dell’ambiente del Corpo Forestale dello Stato, come se a Montecristo potessero arrivare 10 o più navi al giorno?



Il ritorno economico sta nel mantenimento dello stato naturale nel tempo e non nel consumismo sfrenato che nella natura, nell’arte ecc. provocano solo danni irreparabili; perché nessuna associazione ambientalista ha esternato una pur minima osservazione?



Non so se i consiglieri e il senatore conoscono la zona che certamente non è più quella naturale, una volta raggiungibile solo a piedi per sentieri nei boschi ed oggi raggiungibile in auto con strada asfaltata e tanto di ristoro, ma ritengo certamente un delitto sostenere una distruzione della natura e parallelamente a livello mondiale aver capito che quel comportamento è completamente errato.



Come la battuta di continuare a darsi colpi sulle p... sentendo male, ma non facendo niente per ostacolare; inoltre è certo e giusto che alla fine tutti lasceremo le cose terrene (compresi i denari) e i posteri valuteranno le nostre azioni.



L’Oasi Naturale dell’Orrido di Botri ringrazia i consiglieri Gemignani e Lucchesi e il senatore Massimo Mallegni per il loro intervento in sua difesa!"