Rubriche : lettere alla gazzetta



"Uominidellaneve", la pagina facebook di chi ama la montagna

giovedì, 20 giugno 2019, 22:47

di franca lena

Bella questa breve lettera inviataci da una lettrice la quale segnala il gruppo di temerari che si è recato sul monte Forato per illuminare l'arco e il crinale in ricordo delle vittime dell'alluvione:

Ieri sera, come fa da anni, un gruppo di temerari è salito fin sul monte Forato e ne ha illuminato il crinale e l'arco. Uno spettacolo emozionante per ricordare le vittime dell'alluvione che il 19 giugno 1996 colpì l'alta Versilia e la Garfagnana. Il monte Forato, visibile dai due versanti, garfagnino e versiliese, illuminato per unire le popolazioni colpite dal dramma. Il gruppo di Cardoso degli "Uomini della neve" e amici di altri paesi, amanti della montagna, custodi delle sue tradizioni e del delicato e al tempo stesso tenace rapporto tra uomini e natura, con questa iniziativa, "Illuminare il ricordo", tengono appunto "acceso" il ricordo delle vittime. Se possibile, vorrei consigliare la loro pagina facebook: "Uominidellaneve". Una volta tanto facebook può essere istruttivo ed interessante. Li ringrazio per tutto ciò che fanno.

Grazie a Lei, direttore, la saluto cordialmente.