Barella all’Inter e Chiesa alla Juve sono i veri colpi del mercato 2019?

mercoledì, 17 luglio 2019, 13:59

Mentre tutte le attenzioni per la sessione estiva di calciomercato sono rivolte alle tre big: Juventus, Napoli e soprattutto Inter, è stato realizzato un importante colpo di mercato per il Sassuolo, che si assicura il bomber Francesco Caputo, ex Empoli, che tanto bene aveva fatto durante la scorsa stagione nelle fila del club toscano. Un colpo che avviene alla fine di una settimana piuttosto concitata ma anche abulica, importante al contempo per stabilire alcune dinamiche per i maggiori club italiani e non.

Barella: dal Cagliari all’Inter di Conte, manca solo l’ufficialità

Così se Nicolò Barella del Cagliari è ormai a un passo dall’Inter, prosegue il tira e molla tra la Juventus e la Fiorentina, che si contendono il futuro dell’azzurro Federico Chiesa. Se la Fiorentina dovesse lasciar andare il suo talentuoso esterno d’attacco, che sarebbe una delle soluzioni più ottimali per gli schemi di Maurizio Sarri, il mercato dei Viola e del suo nuovo patron Commisso, dovrebbe risolversi con qualche altro importante colpo di mercato in entrata. Si sta anche discutendo della possibilità di cedere il centrocampista francese Veretout, con il Milan in vantaggio rispetto a Roma e Napoli. Nell’affare Barella all’Inter, sarà importante trovare un sostituto per il Cagliari, che ha già testato il Napoli, che potrebbe cedere un altro centrocampista, dopo Diawara, cioè Marko Rog, visto che il croato non rientra nel progetto tecnico di Carlo Ancelotti, come uomo irrinunciabile. Il Napoli da par suo sta valutando diversi profili per quanto riguarda l’arricchimento dei vari reparti, tra cui appunto il cerchio di centrocampo e soprattutto l’attacco.

La Juventus di Sarri sempre più vicina a chiudere con De Ligt

La Juventus nella prossima settimana potrebbe concludere l’affare De Ligt: il difensore e capitano dell’Ajax, andrebbe ad arricchire ulteriormente la rosa della Juventus e certamente potrebbe iniziare fin dalle prime battute di stagione 2019-2020 con una maglia da titolare, andando a costituire con Bonucci e Chiellini, uno dei reparti difensivi più forti non solo della serie A, ma del calcio europeo. La Juventus deve al contempo effettuare un mercato in uscita importante, con Khedira, Cancelo, Higuain e Mario Mandzukic, che potrebbero lasciare presto la società bianconera. Il tutto prima che inizi il campionato, la cui data è stata fissata per la seconda metà di agosto, per dare poi maggiore spazio agli Europei 2020, con le migliori quote scommesse legate alle qualificazioni che riprenderanno già a partire dal prossimo settembre 2019. Interessante anche la situazione dell’Inter che sta gestendo due calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del club allenato da Antonio Conte: Radja Nainggolan e Mauro Icardi. Entrambi si stanno allenando a Lugano, ma non rientrano nei progetti di Marotta e Conte, che stanno studiando una soluzione per cederli al più presto.

Il caso Icardi si protrae anche per l’estate 2019

Dei due la situazione più delicata è naturalmente quella legata a Mauro Icardi, per diverse ragioni. Con la partenza di Icardi, l’Inter potrebbe puntare all’acquisto di un centravanti tra Lukaku e Dzeko, un attaccante di peso e di sostanza, capace di fare reparto a sé. Entrambi i profili piacciono molto all’Inter. La Roma da par suo sembra ormai una squadra intenzionata a rinnovare, ancora una volta il parco giocatori. Dopo aver ceduto calciatori del calibro di Manolas ed El Shaarawy, con l’addio di Daniele De Rossi e tutto quello che è successo nei mesi scorsi, a livello societario, la sfida raccolta dal tecnico portoghese, Paulo Fonseca, sarà davvero interessante da seguire.