"Comune chiuso il sabato, in difesa dei cittadini di Bagni di Lucca"

lunedì, 15 luglio 2019, 09:24

di quinto bernardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta di Quinto Bernardi, ex candidato sindaco al comune di Bagni di Lucca, rivolta ai cittadini del paese termale.



Cari cittadini,



Mi duole esser venuto a conoscenza del disagio, forse non da tutti condiviso, dovuto alla chiusura del comune il sabato. Così facendo, si é incrementata una situazione di malessere per quei pochi commercianti delle frazioni montane che partecipano e arricchiscono il mercato settimanale con i loro prodotti.



E' necessaria una valida partecipazione dell'amministrazione in primis e della cittadinanza in secundis per contribuire in tutti i modi possibili allo sviluppo della città; altrimenti, continuando in questa direzione, non si farà altro che muovere contro queste piccole attività del luogo e si vedranno sempre più negozi con le serrande abbassate.



A parer mio, é stata prestata poca attenzione riguardo ai problemi quotidiani della nostra realtà. Per questo motivo, ritengo sia molto più efficace spostare il mercato settimanale di venerdì, giorno feriale in cui gli abitanti delle zone montane e/o periferiche possono usufruire di un servizio idoneo alle loro esigenze per lo spostamento.



Com'è noto a tutti, nei vari paesini del territorio, vi risiedono anche persone anziane con scarse possibilità di spostamento per raggiungere i punti più nevralgici come le poste o la farmacia.



Vorrei far presente che un'amministrazione responsabile non può non ignorare alcune difficoltà ordinarie senza cercare soluzioni valide. Le attività sono il cuore pulsante di una comunità. Ogni volta che si assiste a una chiusura di qualsiasi attività commerciale, un pezzo di Bagni di Lucca si sgretola.



In difesa dei cittadini



Quinto Bernardi, ex candidato sindaco di Bagni di Lucca