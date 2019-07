Rubriche : lettere alla gazzetta



“Dimezzare il mercatino settimanale per favorire i negozi locali”

martedì, 30 luglio 2019, 13:37

di quinto bernardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera aperta di Quinto Bernardi, segretario politico di Democrazia Cristiana & Unione di Centro della Regione Toscana ed ex candidato sindaco di Bagni di Lucca, rivolta ai cittadini, all’amministrazione comunale e al primo cittadino Paolo Michelini.

Carissimi,

Desidero rivolgermi all’intera cittadinanza di Bagni di Lucca per condividere un mio pensiero riguardante il mercatino settimanale di Fornoli e La Villa. Poiché il suddetto mercato si svolge addirittura ben quattro volte la settimana, probabilmente l’attuale amministrazione non si sta accorgendo che ciò sta portando molti meno incassi per i gestori dei negozi locali, i quali, spesso e volentieri, si trovano in non poche difficoltà.

A mio parere, dedicare quattro giorni su sette al mercato ambulante lo trovo particolarmente eccessivo: realtà come Lucca, Pistoia e Pisa – con ca. 90 000 abitanti ciascuna, contro i 6 200 del nostro comune – dedicano al mercato rionale soltanto due giorni la settimana. Proprio per questo motivo, vorrei proporre di dimezzare i giorni in cui svolgere il mercato: per esempio, il martedì a Fornoli e il venerdì a La Villa. Rimarrei comunque all’interno dei giorni feriali per facilitare gli spostamenti a chi non possiede un mezzo proprio ma ricorre all’utilizzo di mezzi pubblici – specialmente le persone più anziane e i residenti delle zone periferiche.

Come già sapete, ritengo che un’amministrazione presente dovrebbe andare incontro alla comunità con delle buone e valide soluzioni, in vista alle difficoltà ordinarie. Bisognerebbe tener conto sia dei punti a favore sia di quelli negativi ogni qualvolta si organizza qualsiasi tipo di evento particolare, cercando di mettere sempre al primo posto il futuro della cittadinanza.

In difesa dei cittadini,

Quinto Bernardi