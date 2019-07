Rubriche : lettere alla gazzetta



"Il cimitero di Ghivizzano versa nell'incuria"

lunedì, 15 luglio 2019, 16:52

di tania verona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di Tania Verona circa l'incuria in cui versa il cimitero di Ghivizzano nel comune di Coreglia Antelminelli.



"Si segnala ancora una volta la malangestione dell'attuale amministrazione comunale per quanto riguarda, in questo caso, la trascuratezza in cui versa il cimitero di Ghivizzano. L'incuria ed il tralascio la stanno facendo da padroni: nei suoi viottoli si possono notare sterpaglie ed arbusti di vario tipo, alcuni cresciuti in modo esponenziale in un luogo che, più di ogni altro, merita rispetto e decoro. Ancora una volta questa amministrazine fa parlare di sè e non in positivo".