Rubriche : lettere alla gazzetta



"Mercatino dell'antiquariato, dedicare due domeniche il mese"

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:12

di quinto bernardi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Quinto Bernardi, ex candidato sindaco di Bagni di Lucca, rivolta all'attenzione dell'amministrazione comunale.



"Gentile Amministrazione,

Sento il desiderio di rivolgermi a Voi per condividere il mio pensiero riguardo al Mercatino di Antiquariato di Bagni di Lucca. Credo che con questa crisi, che purtroppo sta continuando a colpire ogni tipo di settore, sia quantomeno doveroso aiutare le poche attività rimaste presenti sul nostro territorio. Sono fermamente convinto che le possibilità di salvaguardarle ci siano, a costo zero – se non addirittura con un piccolo guadagno anche per le casse comunali.

Avendo partecipato in passato a numerose organizzazioni di mercatini, personalmente credo sia poco conveniente dedicare soltanto la quarta domenica di ogni mese per il mercatino di Bagni di Lucca. Poiché nelle zone limitrofe sono veramente scarsi gli eventi di questo tipo, vorrei proporre di dedicarne due domeniche il mese, per tutto l’anno: la prima si potrebbe svolgere a Fornoli; la seconda, invece, a La Villa – o viceversa. Si potrebbe inoltre sponsorizzare maggiormente il tutto, magari organizzando anche eventi collaterali tematici e/o spettacoli di intrattenimento, anche per bambini.

Bisognerebbe semplicemente pensare al futuro della nostra cittadinanza e non far sì che si possa espandere la desertificazione commerciale e artigianale.

Ringrazio per avermi ascoltato".