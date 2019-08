Rubriche : lettere alla gazzetta



"Agricoltura e pirogassificatore, due cose inconciliabili"

lunedì, 5 agosto 2019, 14:54

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa riflessione di un nostro lettore in merito alla notizia (leggi qui) che l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi sarebbe stato intervistato da una tv coreana per un documentario dal titolo "Agricoltura è il futuro".



"Non sono più giovanissimo, sono un ragazzo degli anni '50 che, nel periodo estivo, frequentando le fiere di San Lorenzo a Piano di Coreglia e di San Rocco a Barga, rimaneva sempre affascinato dall'abilità di alcun giocolieri che esercitavano il gioco delle tre campanelle. Era proibito, ma questo aggiungeva un senso di trasgressione e quindi di maggiore interesse. Sia chiaro, io non ho mai giocato, perchè ragazzo ma soprattutto perchè intuivo che in quel vorticoso ed abile maneggio della pallina, vi era qualcosa di poco chiaro e trasparente. Il banco vinceva quasi sempre e gli ingenui giocatori, dopo alcuni giri di prova gratuiti, immancabilmente perdevano i propri denari.



Ricordi di un tempo, frammenti di vita vissuta per strada, preziosi comunque quasi quanto i libri sui quali poi ho studiato, per affrontare le insidie della vita che, ad ogni eta sono sempre in agguato o dietro l'angolo.



L'ho presa un po' larga, ma questi frammenti di vita adolescenziale, mi sono tornati alla mente proprio oggi quando, grazie ai finanziamenti regionali Pit e Pif, diversi operatori locali si accingono ad investire in questa Valle bellissima dove hanno la fortuna di vivere, proprio nel settore turistico ricettivo. Ho appena letto sul vostro portale della notizia dal titolo "Agriturismo, tv coreana intervista l'assessore Remaschi". La Corea alla scoperta dell'agriturismo toscano, alla luce delle ottime performance degli ultimi anni, anche grazie agli ingenti investimenti effettuati dalla Regione Toscana per sostenere la crescita del settore. Per scoprire i segreti di questo successo, una troupe dell'emittente pubblica più importante della Corea del Sud, la MBC (Munhwa Broadcasting Corporation), ha intervistato questa mattina l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi per un documentario dal titolo "Agricoltura e il futuro". Si tratta di un programma speciale di 60 minuti che verrà trasmesso a dicembre 2019 in 16 regioni della Corea del Sud e che parlerà dell'agriturismo italiano, e in particolare di quello toscano, come esempio più avanzato in Europa.



Mi son detto bene, bravo l'assessore, è sulla strada giusta; noi abbiamo natura, ambiente, cultura, arte, storia — "materia prima" che altri non hanno e che pue creare lavoro, sviluppo, ricchezza sicuramente in Italia e magari anche in Corea.

Poi ho approfondito, ho letto ancora e sono rimasto stupito quando ho scoperto che l'assessore è il solito che è impegnato a favore di una economia circolare che prevede la costruzione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga. Ma come, mi sono chiesto: chi verrà mai nelle strutture ricettive della Valle quando scoprirà che, pur essendo nella Valle del Bello e del Buono, è a pochissimi km. di distanza da tale impianto?



Ma come può un assessore regionale all'agricoltura sostenere cose che, almeno a me, appaiono così inconciliabili? Staremo a vedere, ho chiuso gli occhi ed aprendo quelli della memoria ho rivissuto le scene agostane della mia infanzia e mio sono dato una risposta".



Lettera firmata