Rubriche : lettere alla gazzetta



“Camp a Careggine, esperienza eccezionale”

giovedì, 15 agosto 2019, 14:37

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento di un gruppo di partecipanti al primo inedito campus di protezione civile organizzato dalla sezione Garfagnana degli Autieri d'Italia del presidente Massimo Turri a Careggine. Un’esperienza unica ed indimenticabile per un gruppo di 25 bambine e bambini di Castelnuovo e cinque di Careggine che hanno potuto vivere le emozioni della “vita da campo” per una settimana ed apprendere tanti nuovi insegnamenti.

“Vogliamo ringraziare gli Autieri e Turri per l’esperienza che hanno fatto vivere ai nostri figli. Sono stati tutti entusiasti e hanno imparato tantissime cose formative. Tra le tante lezioni, quella del Corpo Forestale per lo spegnimento di un incendio, le operazioni con i cani anti – droga, il recupero delle persone in difficoltà. Per questi bambini questa era la prima esperienza fuori casa senza famiglia. E’ stato bello fare vita di campo tutti insieme, con la sveglia, la colazione, l’alza bandiera, le attività, il pranzo, dover lavare le stoviglie, ecc… Ci auguriamo che l’iniziativa possa essere ripetuta anche il prossimo anno e che coinvolga più bambini ancora”.