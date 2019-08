Rubriche : lettere alla gazzetta



"Decreto sicurezza bis, solidarietà al vescovo dopo attacchi subiti"

venerdì, 9 agosto 2019, 08:21

di spi cgil alta garfagnana

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di solidarietà al vescovo di Lucca Paolo Giulietti, da parte dello Spi Cgil Alta Garfagnana, a seguito degli attacchi subito per la sua presa di posizione sul decreto sicurezza bis.



"Incondizionata solidarietà e pieno appoggio all'Arcivescovo Paolo Giulietti, oggetto di attacchi sconsiderati da parte di alti rappresentanti politici e istituzionali per aver espresso il proprio dissenso, ispirato dai valori fondamentali del vangelo, verso il decreto sicurezza bis approvato pochi giorni or sono dal parlamento, che prevede fra l'altro severe condanne civili e penali nei confronti di coloro che osano soccorrere i migrati in grave pericolo di vita in alto mare, in fuga da guerra e fame. Oltreché contro l'uso improprio e blasfemo di immagini sacre quali il cristo e la Madonna, al solo scopo di trarne dei miseri vantaggi elettoralistici.



Lo SPI CGIL Alta Garfagnana con questo comunicato tiene a far sapere che su questa strada sarà sempre, senza se e senza ma, aldilà di possibili divergenze ideologiche dalla parte dall'Arcivescovo Paolo Giulietti".