Rubriche : lettere alla gazzetta



“Ecco perché rassegno le mie dimissioni dalla pro loco di Coreglia”

mercoledì, 7 agosto 2019, 14:35

di massimo togneri

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di dimissioni, indirizzata al presidente della neo costituita pro loco di Coreglia Antelminelli, Fulvio Mandriota, di uno degli esponenti del direttivo, Massimo Togneri.



“Caro Fulvio,



Fin dall'inizio ho aderito con entusiasmo all'esperienza di questa rinata Pro Loco coreglina in quanto credevo, e credo, che il nostro territorio tutto abbia bisogno di essere ulteriormente valorizzato e che necessiti di una azione incisiva di rilancio come solo una Pro Loco, per la sua natura e proprio perché è questa la sua ragion d'essere, è in grado di fare.



Ho sempre credulo infatti nel ruolo di queste associazioni che reputo oggi più che mai indispensabili per i propri territori. La mia storia personale e familiare, come tu certo saprai, è sempre stata indirizzata all'impegno per la mia comunità all'interno delle associazioni, alle quali, quando richiesto, ho sempre dato il mio sostegno ed il mio aiuto. Conosco bene questa mia realtà e credo di non sbagliare quando nello specifico avverto che la ricorrenza di San Lorenzo non è solo una "festina" per l'abitato di Piano di Coreglia, ma l'unico vero momento di unione sentito da tutti i suoi abitanti e riconosciuto come tale.



Piano di Coreglia infatti è sì la frazione più grande del comune di Coreglia Antelminelli, ma al tempo stesso, essendo quella cresciuta più velocemente ed essendo nata sin dalle sue origini non come un solo borgo ma dall'unione di tre nuclei abitati sparsi (Nestrignana, Colle e Manciana), manca di quel senso di univoco di paese che altre frazioni hanno appieno.



Questo, a mio parere, era in questa fase iniziale il compito che doveva svolgere la nostra Pro Loco in questa frazione e questo è il senso che l'altra sera alla riunione in questo paese ho cercato di dare quando ho convocato tutte le associazioni locali, vero punto nevralgico e di forza, per unirlo in un’azione comune condividendo con loro il mio progetto.



Purtroppo mi sembra che questo non sia stato capito in primis ad alcuni membri della nostra stessa Pro Loco che forse vedevano, sbagliando, sminuito il loro ruolo apicale in altre associazioni o peggio cercavano visibilità personale magari in vista di future eluzioni. Mi sembra, a mio modesto parere, che manchi volutamente quindi una linea guida, una visuale di più ampio respiro con un progetto a lunga scadenza che, forse, da qualcuno si miri più a far la "festina" per far vedere a tutti la propria esistenza ricavandone una visibilità tanto immediata quanto però a mio parere effimera.



Con rispetto per tutti gli iscritti e volontari di questa Pro Loco che invece come me cercavano un impegno sinuto e lontano da schieramenti politici e interessi personali, mi trovo ad oggi costretto con la presente a rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla Pro Loco di Coreglia Antelminelli e da tutte le cariche all'interno di essa alle quali sono stato eletto e nominato”.