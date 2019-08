Rubriche : lettere alla gazzetta



"In memoria del presidente Marchini"

domenica, 18 agosto 2019, 19:08

di francolino bondi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera in ricordo del compianto presidente gialloblu Mauro Marchini da parte del presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi.



"Con la gara fra il Castelnuovo Garfagnana di Alfredo Cardella e il Seravezza di Walter Vangioni, l’ambiente sportivo gialloblu ricorda ufficialmente lo straordinario grande presidente Mauro Marchini, l’uomo che realizzò un sogno conducendo la rispettabilissima quanto umile Unione sportiva Castelnuovo dalla dignitosa categoria dilettanti alla prestigiosa categoria del calcio professionista.



Nove anni consecutivi di serie C2 giocati esemplarmente fra il generale stupore del mondo del calcio nazionale, comprensibilmente meravigliato di come una così piccola città fosse stata capace di realizzare e portare avanti una realtà sportiva che, purtroppo, solo ragioni al di fuori dei meriti calcistici, ne causarono la inopinata fine. Una realtà di cui fu indiscusso artefice e protagonista Mauro Marchini, imprenditore di Carrara stabilitosi saldamente a Castelnuovo dagli anni sessanta, in virtù delle nozze con Maria Pia Marchini, brillante (e tuttora) dinamica titolare di una ben nota Agenzia di Assicurazioni nel centro storico castelnuovese.



Per un quarto di secolo il calcio dalle nostre parti è stato fatto da lui, dal Presidentissimo, come affettuosamente lo chiamava la gente. E lo ha fatto con passione, competenza e grande generosità non risparmiandosi mai per il suo Castelnuovo che d’altro canto lo ha ricambiato in molte circostanze con tante belle soddisfazioni. Anche oggi gli sportivi, ad undici anni dalla sua prematura scomparsa, ricordano Marchini con grande rimpianto e con sinceri sentimenti di rispetto e gratitudine.



Personalmente, per aver collaborato con lui per diversi anni in seno all’US Castelnuovo, sono testimone diretto dell’impegno profuso da Mauro, impegno che non ha mai conosciuto soste o rallentamenti, sostenuto dall’amore di Maria Pia e dei figli, sempre, nei momenti buoni e in quelli difficili, soprattutto da quando Mauro fu costretto ad ingaggiare una dura lotta con la brutta malattia che dopo pochi anni lo strappò all’affetto dei suoi Cari e di coloro che lo stimavano e gli volevano bene.



Allo Stadio Nardini, teatro di tante splendide battaglie del Castelnuovo Garfagnana di Mauro Marchini, rivivremo idealmente tanti bei successi e ripenseremo intensamente a lui, alla sua grandezza di manager e di sportivo dicendogli ancora una volta “grazie”per tutto ciò che ha dato ed è stato,non solo per noi sportivi, ma per Castelnuovo e la Garfagnana".