“Raduno Ferrari a Castelnuovo e Campocatino: successo senza precedenti”

martedì, 13 agosto 2019, 15:39

di lettera firmata

Nell’ultimo week-end si è volto il 9° raduno di Ferrari in Garfagnana, che da due anni viene intitolato alla compianta Renata Lucchesi, moglie di uno degli organizzatori, Tiziano Innocenti, insieme a Maurizio Lenzi. Un grande successo, con 24 Ferrari più 10 auto d’epoca, oltre a 20 ospiti. Gli stessi organizzatori hanno voluto ringraziare quanti hanno contribuito all’iniziativa.



“Successo senza precedenti sia per la quantità dei mezzi che per il valore degli stessi: il raduno ha portato in Garfagnana tanta gente con ripercussioni dal punto di vista turistico e di immagine. Questi eventi sono importanti per il nostro territorio e non capisco le critiche di certa gente che scrive sui social solo perché ha una tastiera, sono solo ignoranti che non capiscono l’importanza del turismo e di un marchio storico come quello della Ferrari, orgoglio dell’Italia nel mondo.

Ringraziamo le forze dell’ordine, i Carabinieri di Lucca e di Castelnuovo, il Comandante della Stazione di Lucca e di Castelnuovo, che ci hanno scortati risultando decisivi nell’organizzazione di una giornata meravigliosa, la Protezione Civile di Vagli Sotto, lo staff dei Motociclisti Garfagnini con Loris Masotti, David Bertei, Gino Rapaioli e Moreno Dini, lo staff di Compriamo a Castelnuovo ed in particolare Stefano Triti, il presidente dell’associazione commercianti Andrea Baiocchi per lo spazio concessoci, il sindaco di Vagli dott. Lodovici, l’ex sindaco Mario Puglia e l’assessore Mirna Pellinacci, che ci hanno seguito tutta la mattina e hanno dimostrato di saper gestire una località meravigliosa come Campocatino, infine il ristorante che ci ha ospitati. Un successo che, ci auguriamo, potrà crescere nelle prossime edizioni”.