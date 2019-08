Rubriche : lettere alla gazzetta



"Salvini eletto democraticamente dal popolo, il clero si metta l’anima in pace"

mercoledì, 14 agosto 2019, 16:11

di tania verona

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di una nostra lettrice, Tania Verona, in merito alle prese di posizione di alcuni componenti della chiesa locale sulle politiche del leader della Lega Matteo Salvini.

“Sono inorridita in questi ultimi tempi dal comportamento politicizzato di un certo clero locale che non aspetta altro che criticare ogni mossa ed ogni intervento del nostro ministro Matteo Salvini.



E’ risaputo che ultimamente alcuni componenti della chiesa cattolica sono scesi in piazza schierandosi politicamente contro il leader leghista. E’ accaduto anche nelle nostre zone con il parroco di Coreglia Antelminelli don Nando Ottaviani, con articoli del 12 giugno e 6 agosto, poi con il vescovo di Lucca appena arrivato, i quali sono molto attivi nelle loro critiche a mezzo stampa e social contro Matteo Salvini. Prima ancora il parroco di Barga don Stefano Serafini che ha criticato apertamente il noto personaggio politico perché baciava un rosario. Scritte da un prete queste affermazioni lasciano veramente senza parole. Ce ne fossero un po’ di più di rosari in giro forse il mondo sarebbe migliore.



Sono ancora più inorridita nei loro confronti per non averli mai sentiti prendere posizioni su reali fatti di cronaca. Ad esempio contro l’infame reato di pedofilia che ha coinvolto la chiesa anche recentemente. Ultimo esempio il prete arrestato a Calenzano poi messo ai domiciliari a Bagni di Lucca. E nemmeno per la morte di Pamela Mastropietro, violentata e fatta a pezzi, ne’ tanto meno per i fatti di Bibbiano, dove molti bambini sono stati strappati ai loro cari per altri fini. Per non parlare di altre questioni che minano l'identità stessa della Chiesa cattolica e della sua gente, come la famiglia Lgbtq, i matrimoni tra gente dello stesso sesso, le adozioni gay, le guerre di religione. Tutte vicende assai più gravi passate inosservate ai loro occhi, forse offuscati da Salvini che mette il figlio sulla moto della polizia o mangia la nutella emanando un decreto sicurezza per il bene della sua nazione e del suo popolo, oltre che per salvare vite umane.



Non mi voglio dilungare, credo basti leggere le loro gesta mediatiche per capire con che persone abbiamo a che fare. La lista di fatti da raccontare sarebbe infinita. Mi rendo sempre più conto che ultimamente parte di questi uomini religiosi siano un po’ offuscati nella comprensione dei fatti ed abbiano perso la cognizione della realtà in cui vivono. I veri valori, come quello della famiglia, il senso della legalità e… chi più ne ha più ne metta. Si sono persi in vicende futili, di loro comodo, tralasciando quelle importanti di cui si dovrebbero occupare maggiormente visto il ruolo che hanno. Vorrei ricordare loro che Matteo Salvini è stato eletto democraticamente per volere del popolo Italiano. E’ tempo che si mettano l’anima in pace. Un consiglio? Contenetevi, guardatevi attorno e prima di aprire bocca analizzate bene il vostro orticello.“