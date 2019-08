Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un sentito grazie al personale dell'ospedale di Castelnuovo"

giovedì, 1 agosto 2019, 13:17

di francesco angelini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamento scritta da Francesco Angelini, sindaco di Pieve Fosciana, nei confronti del personale dell'ospedale di Castelnuovo.



"Quando si parla o si scrive di sanità spesso si parla o si scrive di malasanità. Per questa volta vado controcorrente.



Mi era stata indicata la protesi al ginocchio quale unico rimedio ai miei dolori e alla difficoltà a deambulare. Ho subito scoperto che sono tantissime le persone che hanno fatto questo intervento. Ognuno è stato prodigo di consigli indicandomi ortopedici, ospedali e cliniche. Un amico medico a cui avevo chiesto un parere mi disse: "Tu devi andare dove vuoi, sappi che nel nostro ospedale di Castelnuovo di Garfagnana questo intervento è routine e ne vengono effettuati moltissimi con ottimi risultati".



Gli credetti: visite, lista di attesa, intervento. Una settimana in ospedale. Fisioterapia e controllo tutto bene. Ringrazio sentitamente tutti coloro che prestano servizio in questo reparto: medici, infermieri, ausiliari inservienti per la loro competenza, professionalità e umanità.



Grazie ancora"



Francesco Angelini