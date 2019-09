Rubriche : lettere alla gazzetta



Adelmo Biondi, il ricordo di un eroe

domenica, 22 settembre 2019, 10:30

di vittorio lino biondi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo ricordo, scritto dal colonnello Vittorio Lino Biondi, in memoria e in onore di Adelmo Biondi, di Sommocolonia (Barga), che morì eroicamente cercando di salvare la vita di un bambino nel 1946.



"Questa storia riguarda un eroe. Un eroe semplice, di quelli silenziosi, dimenticato dalla Storia. Adelmo Biondi, classe 1923, da Sommocolonia-Barga. Aveva passato la guerra, rientrando dopo l’8 settembre al suo paese.

Nell’Ottobre del 1944 uno dei suoi fratelli, il Paolo era stato ferito dall’esplosione di una granata che aveva colpito in maniera irreversibile un occhio; contemporaneamente un altro fratello il Berto, nella formazione della XI Zona Patrioti, era stato ferito in un conflitto a fuoco con i tedeschi in Lama. Durante la battaglia di Natale, il 26 dicembre del 1944, l’Adelmo aveva trasportato sulle spalle il piccolo Nardino Nardini, gravemente ferito da una raffica di mitra esplosa da un soldato tedesco, fino all’ospedale di Barga, salvandogli la vita.

Il fronte era passato lentamente a Sommocolonia, ma aveva lasciato i suoi ricordi, tragici e dolorosi. Nell’agosto del 1945 la famiglia Biondi aveva perso il capofamiglia, il Vittorio, saltato su una mina tedesca in località Tre Metati. L’Adelmo contribuiva alla famiglia con il mestiere di sarto. La vita piano piano riprendeva.

Un pomeriggio di domenica, il 12 maggio 1946, c’era un pò di animazione in Piazza San Rocco, dove era una delle botteghe del paese. I vecchi bevevano vino striscino e giocavano a carte al bar, i ragazzini giocavano tra loro. Uno di loro, il Mario Moscardini detto il Marietto, giocava impugnando a mò di rudimentale fucile, un lungo tubo metallico; la guerra ci aveva picchiato sodo a Sommocolonia, e le case, i fondi, i metati erano pieni di armi, ordigni, munizioni abbandonati; nei campi c’erano ancora le mine e l’opera di bonifica procedeva lenta e pericolosa. L’Adelmo vide il Marietto, che era il fratellino della sua fidanzata L’Anna Moscardini, giocare vicino alla fontana, con questo tubo. In realtà era un lanciagranate tedesco.

Consapevole del grave pericolo che correva il piccolo Marietto, l’Adelmo cercò di toglierglielo dalla mano, ma inavvertitamente il meccanismo di sparo ancora efficiente, attivato nella concitazione, fece il suo lavoro. La fiammata divise letteralmente in due il povero Adelmo, che mori poco dopo. Un eroe. Senza se e senza ma. Chi muore per cercare di salvare la vita altrui è un eroe.

Ma il tempo degli eroi era finito; i carabinieri archiviarono la morte come accidentale, e tutto passò, lentamente, nel dimenticatoio della vita. Solo la fidanzata, l’Anna Moscardini, poi sposata con l’Adamo Chiappa, curava un vaso di fiori nel punto dove era morto, accanto alla fontana in Piazza San Rocco. C’è voluta la intelligente sensibilità del Sindaco Umberto Sereni, per mettere una targa in ricordo di Adelmo Biondi, 60 anni dopo".

Si ringrazia per le foto Pier Luigi Tortelli e Massimo Pia