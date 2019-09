Rubriche : lettere alla gazzetta



"Battuta di caccia vicino la panchina gigante, non è rischioso?"

lunedì, 30 settembre 2019, 12:01

di giancarlo mariotti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera firmata da un cittadino di Massa, Giancarlo Mariotti, che è rimasto perplesso dopo essersi imbattuto in una caccia al cinghiale proprio nelle vicinanze della panchina gigante.



"Ieri, domenica 29, con mia moglie e i miei due nipoti, sono andato a Careggine per vedere la panchina gigante di cui tanto abbiamo sentito parlare. Arrivati in paese, sistemata la macchina in un parcheggio con vista Apuane, ci siamo avviati lungo il sentiero sterrato che porta al monticello dove si trova l'installazione (davvero molto bella). Abbiamo avuto, però, una sconcertante sorpresa: nella zona, che si trova a poca distanza dal centro abitato, era in corso una battuta di caccia al cinghiale. Sia lungo il sentiero che nei prati circostanti, c'erano cacciatori armati. Non potevo credere ai miei occhi, anche perché la scena era surreale: bambini e grandi che si recavano alla panchina, si imbattevano in uomini in tenuta mimetica e fucile carico, in attesa dei cinghiali.



Abbiamo chiesto chiarimenti ad un abitante del luogo, il quale ci ha detto che la caccia al cinghiale in genere apre a novembre, ma che quest'anno era stata anticipata con un'ordinanza del comune, perché c'erano tanti cinghiali. In effetti, girando poi per il paese, abbiamo trovato affissa a una bacheca l'ordinanza in questione. Troviamo comunque incredibile che in una domenica pomeriggio quasi estiva, con un notevole via vai di turisti, sia consentito di sparare. Dato che è risaputo che molto spesso si verificano incidenti di caccia nei boschi, ci domandiamo: non è altamente rischioso autorizzare e svolgere pratiche simili in luoghi frequentati da famiglie con bambini?



Dopo pranzo, abbiamo fatto un altro giro per il paese e poi siamo tornati al parcheggio dove avevamo lasciato la macchina. All'inizio del sentiero che porta alla panchina, abbiamo visto una giovane donna che invitava le persone che si stavano avviando verso la grande panchina a tornare indietro, perché era in corso una battuta di caccia. Quella donna, ci hanno detto alcune persone, era il sindaco.



Ce ne siamo andati più che perplessi".