Rubriche : una finestra su roma



Benedetta sia la Tav, parola di Papa

mercoledì, 18 settembre 2019, 08:54

di barbara ruggiero

Sala Clementina del Palazzo Apostolico, Città del Vaticano, Papa Francesco presiede un’udienza dedicata ai dipendenti e dirigenti delle Ferrovie dello Stato, un appuntamento tra i tanti nella fitta agenda del Pontefice.

Papa Francesco parla di politica, benedice i governanti e chiede di portare avanti i progetti dell'alta velocità, lasciandosi sfuggire delle dichiarazioni sulla Tav (sigla che è, appunto, l’acronimo di treni ad alta velocità): “L'Alta Velocità è un'opera pubblica di importanza strategica , che realizza un collegamento essenziale lungo gli assi principali del Paese e ogni giorno offre a migliaia di passeggeri un servizio di notevole qualità. Sono davvero sensazionali i progressi compiuti e le innovazioni introdotte in questo breve arco di tempo, che ha visto l’aumento della rapidità negli spostamenti, l’incremento dei servizi e dei comfort per i passeggeri, un’interazione sempre più forte con i territori e con altri mezzi di trasporto, oltre a un grande sviluppo delle stazioni dell’Alta Velocità”.

La Chiesa di Papa Bergoglio è interamente piegata sul presente, prende a cuore la condizione contemporanea, le innovazioni tecnologiche, le questioni ambientali, le grandi opere infrastrutturali con un occhio vigile alle questioni politiche.

Eppure la storia della Chiesa cattolica annovera tra suoi avi dei predecessori illustri, capaci di scrivere delle encicliche sulla dottrina cristiana che sono diventate dei veri e propri documenti di riferimento per le basi dell’ insegnamento morale e sociale. L’enciclica “Libertas praestantissimum” di Leone XIII del 1888 ricorda con forza che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini quando le autorità civili comandano e riconoscono qualche cosa che è contrario alla legge divina o alla legge naturale. Nella stessa linea di concetto anche l’enciclica “Pacem in terris”, di Giovanni XXIII del 1963 che si riferisce alla legge naturale per fondare i diritti e i doveri dell’uomo. Di seguito Pio XI, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI scrissero dei documenti teologici di dottrina cristiana e di alta caratura morale.

Papa Francesco, dall’inizio del suo pontificato, ha scritto solo un’ enciclica, “Laudato si'” (quella del 2013, “Lumen fidei”, fu iniziata da Benedetto XVI), un documentosulla cura della casa comune, sull'ecologia integrale in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società e la gioia e la pace interiore risultano inseparabili nella vita degli individui.

Marco Tosatti, giornalista e scrittore, è il decano dei vaticanisti italiani, l’uomo che più di tutti conosce la storia e la vita dei sacri palazzi. Tosatti è diventato vaticanista per La Stampa di Torino nel 1981, seguendo perciò gran parte del pontificato di Giovanni Paolo II, prima, e di Benedetto XVI, poi. Oggi ha un blog di grande successo “Stilum Curiae”, punto di riferimento per i lettori più esigenti della storia della Chiesa.

Marco Tosatti quale è la sua opinione sulle esternazioni di Papa Francesco sull’Alta Velocità?

“Mi hanno sbalordito. Non so chi gli abbia scritto quel discorso, ma mi sembra che per il Pontefice entrare con un'opinione in un discorso così controverso e certamente lontano anni luce da quelli che dovrebbero essere i suoi interessi di capo spirituale e di autorità morale sia un errore. Che lo rende vulnerabile a critiche e attacchi. Ma ormai non ci si stupisce più nulla, nel regime vaticano attuale”.

Lei definisce il Vaticano un regime, come mai?

“Perché assomiglia molto a un regime, cioè una situazione in cui o sei allineato al pensiero dominante o vieni eliminato”.

Va detto tuttavia che da sempre i Papi si sono occupati di politica ed economia, con il potere temporale usavano l’arma della scomunica per destabilizzare gli altri monarchi. In tempi più recenti, come dimenticare, l’ appoggio alla Dc, partito di ispirazione cristiana fortemente sostenuto da papa Pacelli, Pio XII. Papa Giovanni Paolo II ebbe un ruolo decisivo nella caduta del muro di Berlino e dell’Urss.

Perché allora l’elogio della Tav di papa Francesco suona così stridente? Forse perché un conto sono le grandi battaglie di papa Wojtyla al grido di “Spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura”, un conto le ferrovie. L’alta velocità non ha risvolti umanitari, non c’entra nulla con fede e religione, con la morale, la spiritualità e le coscienze. E’ business. E di questi tempi, in cui si sta perdendo il senso religioso, forse i fedeli chiedono alla propria guida spirituale, appunto, spiritualità, e non la benedizione della Tav.