Che cosa alberga nella mente di Massimo Sebastiani?

sabato, 21 settembre 2019, 09:10

di anna vagli

«Elisa mi disse che aveva attrazione per le donne ed io sono andato anche dalla psicologa per capire che problemi avesse».

«Dalla finestra vedevo il luogo in cui si trovava Elisa e tutte le sere gli dicevo buonanotte Taty». Massimo Sebastiani, 10 settembre 2019

Se Elisa Pomarelli fosse tua sorella o tua figlia accetteresti di far passare l'uomo che l'ha uccisa come psichiatrico? Sì va be, l'ha strangolata, ha vegliato il suo cadavere, ha tentato di costruirsi un alibi e si è nascosto per tredici giorni. Però poverino è stato ritrovato affamato e disorientato. Io credo che la vita di Elisa valesse molto di più della fame e della confusione che Sebastiani aveva in testa.

Non metto in discussione che si sia trattato un delitto d'impeto, Sebastiani qualche problemino lo aveva. Per mangiare piccioni vivi e "coabitare" con i tuoi escrementi tutto rifinito non devi essere. Nemmeno se lo fai per scommessa. Nemmeno se vuoi apparire superman davanti agli occhi della donna di cui ti professi innamorato. Professi, perché essere innamorati è altra roba.

Sebastiani è un soggetto disturbato ma questo non basta e non deve bastare. Non può bastare a perdere di vista il punto di partenza. Una ragazza all'alba dei trent'anni è stata barbaramente strangolata all'interno di un pollaio in una domenica di fine agosto. Chi merita di morire strangolato? Chi merita di morire tra l'escremento di un pollo e un altro? Chi merita di essere privato in quel modo della dignità?

Le frasi pronunciate all'interrogatorio di garanzia fanno accapponare la pelle. Sebastiani parla di una fantomatica busta in forza della quale Elisa gli avrebbe detto «Non è più necessario che ci vediamo così spesso». E allora lui non ci vede più e l'ammazza. «L'ho uccisa, ho fatto una stupidaggine». La strangola ma fa una stupidaggine. Per quanto mi riguarda, fare stupidaggini in una relazione significa altro. Può voler dire inviare un messaggio con una parola di troppo o non rispondere al telefono. Proseguiamo però. Perché le dichiarazioni dell'uomo sono assai interessanti.

«Ho pensato che questi tre anni... questo tempo passato con lei.. non sono serviti a niente..cioé c'era solo uno scopo... ».

Sebastiani quindi prova a scusarsi dicendo che si è sentito usato. Ha pensato che Elisa coltivasse il loro rapporto soltanto perché lui le dava la "mancetta". Con quella consapevolezza, nel pollaio (ci tengo a ribadirlo), non ci ha visto più.

Alla fine della fiera era lui quello tradito, quello illuso, quello che per anni si era prodigato per la giovane. «Elisa mi disse che aveva attrazione per le donne ed io sono andato anche dalla psicologa per capire che problemi avesse».

Quasi quasi Sebastiani si è immolato per la Pomarelli. Le voleva bene al punto da andare dalla psicologa. Per lei. Per capire i suoi problemi. Giustamente, i problemi li aveva Elisa, mica lui. Era Elisa quella disturbata perché amava le donne. Siccome non lo voleva, siccome aveva interessi sessuali diversi, allora c'era per forza qualcosa che non andasse. In lei naturalmente.

Sebastiani ricapitola così: «Le ho messo le mani al collo, lei si è accasciata a terra e mentre cadeva si è rotta una stecca del pollaio». Eccolo là, il signore non ci vede più. Non ci vede più perché teme di perdere per sempre l'oggetto della sua ossessione. Fa una stupidata, è nel panico ma intanto non si consegna all'autorità. Ci pensa a farlo, ma non lo fa. Prende una coperta, ci avvolge il cadavere e lo carica nel bagagliaio. Sale in macchina e vede il telefono di Elisa. Giustamente lo lancia via dal finestrino. Mica scemo, lo sapeva che poteva esser geolocalizzato in un secondo e mezzo. Però è stato un raptus. Così, sempre per lo stesso raptus, decide di bere un calice di rosso con l'ex suocero e di scambiare due parole col benzinaio come se fosse una domenica qualunque. Come se facesse benzina ad una macchina qualunque, non ad una che nel bagagliaio trasporta un cadavere. Così, poverino, è sempre più in preda al panico. Talmente nel panico però che decide di inviare due messaggi al telefono della ragazza fingendosi preoccupato. Poi la lascia in un boschetto e cerca da mangiare. «Ho visto una crosta di pane in bocca ad un gatto, l'ho presa, l'ho bagnata e ci ho pranzato con dei pomodori che ho trovato». Quindi, dopo aver vagato per giorni e vegliato per ben due notti il cadavere, riesce a nascondersi nella mansarda dell'ex suocero. Di lì, osserva il luogo in cui ha lasciato Elisa e continua ad andarla a trovare. Fino a quando, resosi conto che della donna restava solo un corpo in decomposizione, la seppellisce. Il resto lo sappiamo.

Vi svelo un segreto. Ognuno di noi possiede dei "grilletti emotivi interiori" pronti ad essere azionati quando si verificano determinati fattori. Se la guardiamo in questa prospettiva, siamo tutti potenziali assassini. Ognuno di noi ha facoltà di uccidere. E questo non lo dico io, ma ne parlano i più autorevoli criminologi americani. Nello specifico, loro fanno riferimento agli "emotional triggers". Vi vedo che storgete il naso. Provate però a pensare a cosa passerebbe nella vostra testa se qualcuno facesse del male ad una persona cara, ad un amico o al vostro animale domestico.

Fatta questa premessa, voglio comunque tranquillizzarvi. Tendenzialmente siamo assassini solo in potenza e questi grilletti restano fermi dove devono stare. Nulla toglie però che possano essere azionati.

Tirando le fila, credo fermamente che Sebastiani debba essere curato e che la perizia psichiatrica richiesta dal pool difensivo sia più che lecita. Ma non può passare il messaggio che la Pomarelli era una sanguisuga che si è approfittata della benevolenza di Massimo. Sebastiani è un assassino al di là di ogni ragionevole dubbio. Al resto ci penserà la giustizia, perché a quella – da donna di legge – ancora ci credo.



Nella foto la criminologa Anna Vagli