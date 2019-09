Rubriche : sulla scena del crimine



Omicidio Mauro: caso chiuso? Io non credo

giovedì, 19 settembre 2019, 09:44

di anna vagli

Troppo spesso abbiamo a che fare con delitti depistati ad arte, avvolti da bugie, omertà e strategie investigative fallimentari. Ma per noi, che verità e giustizia andiamo cercando, non è mai troppo tardi.

Gli omicidi sono crimini puniti con la pena dell'ergastolo. Molto spesso però l'unica condanna al "fine pena mai" è quella che viene inflitta a familiari ed amici. Soprattutto quando un caso resta irrisolto. Quando un caso viene archiviato. Una, due volte. Non importa se qualcuno ha perso la vita, se è stato ucciso e i suoi assassini sono liberi di camminare per le vie della città e tra di noi. Non importa se i responsabili si mescolano tra la gente comune, bevono caffè al bar e conducono indisturbati la loro vita. Io vi auguro, e mi auguro, che non accada mai. Ma provate a pensare un minuto alla perdita di un vostro caro per mano di terzi. Terzi che sì, forse, verrebbero cercati, sicuramente con tutta la professionalità e la volontà di questo mondo, ma che per un motivo o per l'altro restino sconosciuti. Se volete scacciare questo pensiero, vi metto io tutto sul piatto. Oltre al dolore della perdita, oltre alla sofferenza, si inserirebbe la frustrazione dinnanzi all'impotenza di far qualcosa per far sì che chi ha sbagliato paghi. Paghi per quello che ha fatto. Perché signori, ok la giustizia divina, ma noi ora come ora siamo in terra e quel che c'è di là è mistero della fede. Nessuno è mai tornato a raccontarci che esiste un un Dio con martelletto e toga.

Per questo, in occasione dell'anniversario dell'aggressione, oggi voglio raccontarvi uno dei più controversi cold case del Salento: l'omicidio dell'imprenditore Mauro.

È il 19 settembre 2012, siamo a Gallipoli quando Giovanni Mauro viene trovato dal nipote agonizzante nella sua abitazione, in contrada Macchiaforte. L'imprenditore salentino, operante nel settore dell'estrazione di pietra dalle cave, riportava una ferita profonda sul capo, verosimilmente inferta con un corpo contundente. Non solo. L'uomo era stato anche privato di telefono cellulare e del portafoglio. Dopo un delicato intervento chirurgico e mesi di ininterrotta agonia, è morto nel giugno del 2013. Inutile dirlo, lo avrete capito, il responsabile (o la responsabile perché allo stato non si esclude che possa trattarsi di una persona di sesso femminile..) ancora resta impunit(o)a.

Già, perché la cerchia delle indagini si è fin da subito stretta intorno ad una tale M.R.P., quarantenne amica della vittima. La donna, infatti, è stata fin dalle prime battute iscritta nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio volontario. Accusa che pesa(va) come un macigno sulla sedicente signora, legata all'imprenditore da interessi lavorativi. Se non fosse che M.R.P. vantava e, dopo la seconda archiviazione, direi che vanta, di un alibi di ferro. La mattina in cui Mauro è stato ferito mortalmente la donna si trovava al mercato con la madre. E questo un alibi granitico, almeno così sembra. La sua posizione è stata archiviata per ben due volte (in ultimo gennaio 2018), da una Procura – quella di Lecce – forse un po' troppo superficiale. Superficiale al punto da aver perso (o fatto finta dipende dai punti di vista) il fascicolo d'indagine per ben sei mesi. Fascicolo miracolosamente ricomparso in altra cancelleria dopo oltre 180 giorni. Frutto del caso? Fatto sta che a seguito della seconda archiviazione, sono subentrati nel pool difensivo tre delle più grandi personalità del mondo forense italiano: la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone, la criminologa Isabel Martina e l'Avv. Serena A. Gasperini, del Foro di Roma. Mi viene da dire, si salvi chi può. La prima mossa del nuovo pool è stata quella di presentare immediatamente istanza per svolgere i rilievi tecnici sul materiale informatico reperito nel fascicolo. Ma ancora una volta la Procura ha messo il bastone tra le ruote negando gli accertamenti. Motivo? Archiviazione. Le parole della dottoressa Martina, già nota alle cronache per numerosi casi seguiti sul territorio, sono però inequivocabili: «Non ci fermiamo davanti a niente e nessuno. Con le indagini difensive abbiamo trovato elementi importanti che metteremo presto sul tavolo della Procura. Il caso Mauro non è un caso chiuso». La dottoressa Martina non ci sta. Non ci sta che Giovanni venga dimenticato, che quel gigante buono resti senza giustizia. E fa un appello: «Chi sa qualcosa, chi nutre dei sospetti, chi può riferire anche solo un minimo particolare, parli».

Dunque parlate, anche in forma anonima, anche con una semplice mail alla redazione di questo giornale. Perché, come ho già detto, per la giustizia divina ci sarà tempo. Ora Giovanni ha diritto di riceverla qui, in terra.



Nella foto la criminologa Anna Vagli