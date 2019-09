Rubriche : lettere alla gazzetta



"Suona la prima campanella, un augurio al mondo scolastico"

venerdì, 13 settembre 2019, 18:23

di francolino bondi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del presidente del consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, Francolino Bondi, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico.



"Lunedì prossimo, 15 settembre, anche a Castelnuovo di Garfagnana suonerà la prima campanella che, nel nostro caso, chiamerà a raccolta oltre millecinquecento studenti distribuiti nelle varie scuole di ogni ordine e grado della nostra città.



Quale presidente del Consiglio Comunale desidero pertanto ad essi rivolgere un sincero e cordiale augurio di buon lavoro, un augurio che doverosamente si estende agli insegnanti, ai dirigenti e a quanti sono impegnati, ciascuno in ragione del proprio ruolo,a rendere più accogliente l’ambiente e a migliore l’avvenire dei nostri giovani. Un particolare pensiero mi sento di rivolgere alle famiglie e ai genitori, anch’essi chiamati a dare alla Scuola un importante contributo al fine di orientare la vita della collettività al raggiungimento di obbiettivi comuni basati sulla pacifica, serena e proficua convivenza fra le varie componenti sociali. Una Scuola dove si impara a “leggere, a scrivere e far di conto”, ma che sa anche declinare il valore dell’amicizia, del civile confronto, del rispetto e della solidarietà. In sostanza mi viene da affermare che tutta la città, nelle sue articolate componenti, ha il dovere di sentirsi impegnata in prima persona,assumendosi le proprie responsabilità,senza comode e facili deleghe.



Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana è da tempo convintanente sintonizzato sulla lunghezza d’onda di un franco e costruttivo rapporto di collaborazione con il mondo della Scuola. In questi anni,attraverso tante iniziative,si è potuto riscontrare quanto i giovani studenti siano interessati alla vita,alla conoscenza e alle problematiche del proprio Comune. Personalmente l’ho verificato durante gli incontri che ho avuto con alunni e docenti, incontri che mi propongo di portare avanti anche nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Alcuni appuntamenti sono già stati fissati nel mese di ottobre e altri ne seguiranno. Di ciò sono grati agli insegnanti che,evidentemente,vedono in queste iniziative un modo utile e interessante di dare un senso pratico allo studio di una materia,non proprio secondaria, come l’Educazione Civica".