"Altro che chicane e sensi unici, più controlli in Via della Repubblica"

martedì, 22 ottobre 2019, 09:48

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un commerciante di Fornaci di Barga che risponde con una "contro-proposta" a quella avanzata dal presidente del Cipaf CNN locale dopo i numerosi incidenti in Via della Repubblica.



"Leggo sulla stampa un articolo dove il presidente di un'associazione che dovrebbe rappresentare l’imprenditoria fornacina, ma che ne rappresenta solo una parte, si pronuncia in merito alle soluzioni da adottare per rendere più sicura la viabilità. Invece che chiedere più controlli, lungo la via e nel centro e non alla periferia, da parte delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia municipale, vengono proposte fantasiose soluzioni del tipo chicane o addirittura senza unici che notoriamente aumentano la velocità media. Ma stiamo scherzando? Fornaci ha molti locali dove si consumano alcolici, per fortuna molto frequentati da giovani, e notoriamente “il cruccio dell’oste” è quello di dover sopportare l’avventore dopo che ha bevuto. Ecco l’oste deve solo sopportare, ma le forze dell’ordine dovrebbero controllare, possibilmente senza sanzionare, assiduamente e magari la PM potrebbe istituire un servizio serale per il fine settimana. Fornaci esiste ed è viva per merito di marciapiedi, per lo più larghi, numerosi parcheggi e transito di molte auto. Ricordiamoci di città e paesi non molto distanti che stanno morendo per chiusure al traffico".