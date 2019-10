Rubriche : lettere alla gazzetta



"Bandiera degli alpini un simbolo, non un trofeo"

martedì, 22 ottobre 2019, 16:29

di domenico bertolini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del presidente della sezione Pisa-Lucca-Livorno, Domenico Bertolini, in risposta a quella pubblicata dal nostro giornale, il 15 ottobre, a firma del signor Paolo Da Prato (leggi qui).



"Io Bertolini Domenico, in qualità di Presidente della Sezione Pisa-Lucca-Livorno, mi sento in dovere di fare alcune precisazioni riguardante l’articolo uscito sul vostro giornale alcuni giorni fa “non ci hanno fatto sfilare con la Bandiera storica alpina”. Nello smentire categoricamente che nessuna manifestazione è stata indetta dalla nostra Sezione, in particolare quella citata dal quotidiano, nella quale individui con il cappello alpino e bandiera italiana non di proprietà degli alpini, si sono spacciati per un gruppo della nostra Sezione: gruppo mai esistito e le persone che vi hanno partecipato con il cappello alpino non sono tesserati presso l’Associazione Nazionale Alpini. Il cappello alpino è un bene personale e non possiamo quindi impedirne l’uso, anche se ciò avviene in circostanze non edificanti, ma coloro che lo fanno non possono certamente spacciarsi come iscritti nella nostra associazione. Vorrei ricordare alla persona che è rimasta esterrefatta ed amareggiata per l’impedimento della partecipazione al corteo della bandiera, fatto dalle forze dell’ordine nella funzione del loro dovere, perché anche se non è una bandiera storica è sempre un simbolo molto importante per noi italiani, è la storia, la memoria di molti giovani che hanno dato la loro vita sotto il tricolore per la nostra libertà e democrazia e non vanno portati in giro come trofei o altro".