"L'Azzurro questa volta era... speciale!"

martedì, 15 ottobre 2019, 23:19

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da un lettore dopo lo storico esordio di stasera, con la maglia della Nazionale, di Giovanni di Lorenzo, calciatore originario di Ghivizzano.



"Una data storica quella di martedi 15 ottobre, perchè "Il sogno" di Giovanni di Lorenzo prosegue arrivando a vestire la maglia della nazionale Italiana di calcio. Un'altra perla che va ad impreziosire la sua bella carriera e che segna un evento storico per il piccolo paese di Ghivizzano. Partita valida per la qualificazione agli europei 2020, con gli azzurri che sono già qualificati e con il mister Mancini che ha fatto scendere in campo alcuni nuovi elementi tra cui proprio Giovanni. Dopo l'intervista di domenica scorsa durante la trasmissione "La Domenica Sportiva" e sopratutto vederlo lì in campo, schierato insieme ai compagni durante l'inno di Mameli, l'emozione è stata veramente tanta... diciamolo......quasi incredibile. La famiglia con la nonna Graziella sua prima tifosa, siamo certi è stata ripagata degli sforzi che questo grande sportivo ha compiuto e sta compiendo e vederlo lì stasera, li ripaga di sacrifici e di tanti momenti trascorsi lontano dal suo ragazzo. Un bell'esempio quello di Giovanni che oltre alle sue doti sportive, sappiamo si è distinto in tutti gli spogliatoi come ragazzo serio ed affidabile. E allora oltre a ricordare ancora lo slogan coniato dal Gruppo Ricreativo Parrocchiale di Ghivizzano..... "Il paese di Ghivizzano Orgoglioso di Giovanni Di Lorenzo", ora non resta che tifare azzurri ed augurarci che tutti loro, Giovanni compreso possano farci vivere presto.... Notti magiche!!!"



Pietro F.