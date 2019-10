Rubriche



Live casino, l’ultimo step evolutivo del gioco online

lunedì, 21 ottobre 2019, 19:16

Non ci vuole certo un esperto per capire come il mondo del gioco d’azzardo, nel corso degli ultimi tempi, stia attraversando un periodo davvero d’oro. Diversi sono i motivi alla base di questa crescita continua: una tendenza che non accenna a diminuire anche nei primi sei mesi del 2019, con i dati registrati che battono quelli relativi al primo semestre del 2018.

Merito senz’altro anche delle numerose innovazioni che sono state lanciate neicasino online nuovi proposti negli ultimi tempi. Si tratta di piattaforme che hanno il vantaggio di essere facilmente e velocemente accessibili anche dai device mobili. Insomma, il comparto del gioco online sta vivendo un netto taglio rispetto al passato.

Il boom degli accessi da smartphone e tablet

Se fino a un po’ di anni fa, la modalità prediletta per giocare online era quella tramite pc fisso, perché garantiva delle prestazioni sufficientemente elevate, adesso la storia è cambiata. E non di poco. È di qualche mese fa la notizia, infatti, che gli utenti che accedono alle varie piattaforme di gioco online tramite smartphone sono di più rispetto a quelli che lo fanno da laptop o pc fisso.

Il grande lavoro che è stato svolto nel corso degli ultimi anni a livello grafico e di software sta dando finalmente i suoi frutti. Ormai, anche l’accesso tramite smartphone risulta essere rapido e facile, adatto a ogni tipo di utente e di dispositivo mobile.

Uno sviluppo che comprende necessariamente anche i live casino, che hanno fatto la loro comparsa sul web da non molti anni. Ebbene, solamente da qualche tempo in realtà stanno riuscendo a stimolare la curiosità dei vari utenti e appassionati del gioco d’azzardo, cambiando in tutto e per tutto le loro abitudini di gioco.

Proviamo a pensare per un attimo al gioco della roulette. Ebbene, fino a pochissimo tempo fa, la critica principale che veniva fatta alla versione della roulette proposta dai casinò online era che l’esperienza di gioco non fosse minimamente comparabile a quella dei casinò reali. Il motivo? Semplice, l’atmosfera che si prova a scommettere e puntare in un casinò dal vivo non è assolutamente paragonabile.

Insomma, una vera e propria sfida lanciata al comparto online del gioco d’azzardo, che non ci ha messo molto a rispondere presente. La modalità di gioco live all’interno di un gran numero di casinò è la risposta perfetta per chi vuole provare un’esperienza di gioco a 360° e con praticamente la medesima atmosfera che si può trovare in un casinò reale, dato che anche online c’è un croupier in carne e ossa.

I vantaggi di giocare ai casinò live online

Il vantaggio è quello di poter puntare e giocare stando comodamente seduti sul divano di casa. All’interno dei casinò live, il primo obiettivo è quello di garantire un’esperienza di gioco il più possibile realistica. Gli operatori hanno dimostrato di tenere molto a questa opzione, investendo notevolmente nel corso degli ultimi tempi per migliorare sempre di più questa modalità di gioco.

I live casinò, come si può facilmente intuire, offrono la possibilità di puntare e divertirsi con giochi da tavolo classici, come ad esempio dadi, blackjack e roulette. Tra le principali caratteristiche troviamo senz’altro il fatto di proporre un elevatissimo numero di tavoli in cui è possibile entrare in azione, con l’opportunità di comunicare direttamente con il croupier e con gli altri giocatori presenti al tavolo mediante un’apposita chat.

Sono proprio questi dettagli a rendere l’esperienza di gioco il più possibile vicina alla realtà, senza dimenticare come nei casinò live sul web si possano trovare pure tanti altri giochi. Ad esempio, gli utenti si possono confrontare anche con il baccarat oppure con il gioco dei craps.