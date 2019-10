Rubriche : lettere alla gazzetta



“Non ci hanno fatto sfilare con la bandiera storica degli Alpini: perché?”

martedì, 15 ottobre 2019, 16:15

di paolo da prato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera pervenuta alla nostra redazione dal paese di San Martino in Freddana, nel comune di Pescaglia, a firma del signor Paolo Da Prato.

“Pescaglia e il suo territorio, storicamente, hanno dato tanto, in termini di vite umane, alla Patria nel corso dei conflitti mondiali: essendo comune montano, in molti si arruolarono nel corpo degli Alpini, combattendo sui fronti più pericolosi. A Fiano c’è un importante monumento dedicato alle vittime. Domenica scorsa, a San Martino in Freddana, si è svolta la tradizionale sfilata in occasione della celebrazione della Madonna del Rosario, la festa più sentita in questa piccola frazione del comune di Pescaglia, ai margini di Lucca.

Personalmente ho partecipato come tutti gli anni, in quanto alpino e nipote di un alpino morto nella Seconda Guerra Mondiale. Ho scritto per segnalare un episodio che ha lasciato il sottoscritto, e non solo, esterrefatto e amareggiato. Le forze dell’ordine, tramite un loro rappresentante, hanno infatti impedito che partecipasse al corteo una bandiera tricolore storica dedicata alle Divisioni degli Alpini caduto nella 2° Guerra Mondiale. La bandiera, appartenente al Gruppo Alpini della Valfreddana e custodita da un giovane, Aureliano, ha sempre sfilato in questa occasione importante, anche perché in questo territorio è forte il sentimento per questo corpo che ha avuto tante vittime. Mio nonno stesso è deceduto in guerra. Il fatto ci ha rammaricato molto perchè al ragazzo che custodisce la bandiera non è stata fornita alcuna spiegazione”.