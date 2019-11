Rubriche : lettere alla gazzetta



"Disservizi nel trasporto, per questo si paga l'abbonamento?"

lunedì, 11 novembre 2019, 12:05

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di un genitore di Corsagna, M. C. che segnala un disservizio frequente subito nel trasporto scolastico.



"Buongiorno, sono un genitore di Corsagna (Borgo a Mozzano). Vi contatto per segnalarvi il disservizio frequente che subiamo come contribuenti dall'azienda Ctt Nord.



Mia figlia deve andare da Corsagna a Lucca dove frequenta la prima superiore, ma stamani, come già successo altre volte, il pullman delle 7,10 non è passato; quindi lei e altri ragazzi di Corsagna sono dovuti tornare a casa, perchè gli altri bus successivi erano già carichi al massimo della capienza e gli autisti non si sono fermati.



Ora mi chiedo: con quello che costa l'abbonamento mensile, è questo il servizio?"