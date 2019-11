Rubriche : lettere alla gazzetta



“Impianti sportivi alla deriva: crollano i muri, si allagano i campi”

mercoledì, 20 novembre 2019, 09:22

di tiziano innocenti

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di un noto commerciante del capoluogo garfagnino, Tiziano Innocenti, in merito alla situazione degli impianti sportivi di Castelnuovo.

"Da sempre frequento gli impianti sportivi di Castelnuovo, sono uno sportivo e mi piace stare con i giovani e gli sportivi. Due settimane fa mi trovavo al campo sportivo “Vecchio”, quello rifatto due mesi fa. Che dire? Forse hanno voluto farlo sembrare vecchio, come dice il nome, perché io tutti questi lavori non li vedo e non vedo i risultati.

E’ bastato che in Garfagnana tornasse a piovere come in passato perché il terreno di gioco si allagasse e così sono iniziati i rinvii delle partite. In 50 anni di terra non si è mai rinviata una partita, quest’anno hanno rifatto il campo e alle prime gocce non si gioca più! Un caso? Sfortuna? Non lo so, non sono un esperto di campi come loro sapientoni ma sono un onesto cittadino che rispetta le leggi e vede che tante cose vengono fatte male.

Guardate il campo vecchio dove non si gioca più in attesa che torni la primavera … ma ho fatto un giro e passando dallo stadio Nardini ecco che è crollato il muro. Forse a Castelnuovo, dato che ci sono tanti comunisti, si è voluto copiare il muro di Berlino? No, è stato il fiume, dove manca la manutenzione (come ho sempre detto io!) che ha mangiato una parte del muro facendolo crollare: adesso ho letto che si faranno nuovi lavori, sì, spendiamo pure i soldi dei cittadini!

Poi entro nel Nardini e c’è la pista rovinata, sporcizia fuori e dentro, ma dove stiamo andando? Per non parlare degli altri impianti sportivi di Castelnuovo, come i parchi.

Avevo chiesto di gestirli, anzi di gestirli tutti perché ero convinto che una persona come me, con la passione e la professionalità e la serietà, avrei fatto bene e avrei anche dato lavoro a diverse persone. Invece nulla, non hanno fatto nemmeno un bando ma li hanno affidati a chi gli pare … o magari è stato tutto regolare ma, vivendo in Garfagnana, so come funziona ormai. Ma mi sono già fatto valere nelle sedi opportune e ne vedremo delle belle”.