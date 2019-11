Rubriche : lettere alla gazzetta



"Isi Barga, un ringraziamento agli studenti che hanno manifestato"

giovedì, 21 novembre 2019, 18:35

di gesualdo pieroni

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Gesualdo Pieroni, presidente del consiglio d'istituto pro tempore, in merito alla protesta dei ragazzi dell'Isi Barga.



"Quale presidente del consiglio d’istituto pro tempore, vorrei ringraziare i 120 ragazzi che armati di buona volontà sono andati a manifestare in provincia i loro disagi ed il proprio dissenso verso questo modo di gestire gli immobili scolastici.



Vorrei inoltre puntualizzare, visto che non è stato sottolineato in nessun articolo/comunicato, che questa situazione in alcuni locali dell’Isi Barga non è certo colpa della scuola, dove invece si svolge una buona didattica e vi sono docenti competenti e scrupolosi i quali vogliono solo il bene degli studenti e della scuola stessa. Mi rendo conto che in tempo di orientamento scolastico queste situazioni possono arrecare un danno, ma sono convinto che presto tutto sarà risolto ed insieme alla buona didattica potremo avere ottimi locali ben riscaldati.



Concludo dicendo che una scuola come l’Isi è un lustro per il nostro comune e quindi tutti insieme dobbiamo cercare di mantenerla, migliorandola dove è possibile".