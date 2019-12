Rubriche : lettere alla gazzetta



“Fabbriche, sicurezza alunni nella scuola dell’infanzia e primaria a rischio”

lunedì, 16 dicembre 2019, 09:35

di lettera firmata

Una notizia che farà senz’altro parlare e per la quale va dedicata la massima attenzione quella di questi giorni che riguarda l’istituto comprensivo di Gallicano ed in particolare la scuola dell’infanzia e primaria di Fabbriche di Vallico; la sicurezza nella frequentazione del plesso scolastico, con particolare riferimento all’accesso allo stesso dalla strada provinciale 37. Quella sicurezza che, se non garantita, può far scattare anche la sospensione delle lezioni, come ci riferiscono alcuni.

Un intervento da parte delle istituzioni e di tutti gli addetti ai lavori è doveroso, trattando un problema così importante e delicato come quello della sicurezza dei bambini nella scuola, fuori e dentro l’edificio senza distinzioni di sorta.



A tale proposito pubblichiamo una lettera inviata dai rappresentanti di classe che la dice lunga sull’attuale situazione della scuola primaria e dell’infanzia:

"Con la presente siamo a chiedere attenzione ad una problematica relativa al tragitto casa-scuola da parte dei bambini che usufruiscono del servizio di trasporto a mezzo di Pullman di linea; nello specifico ci risulta pericoloso l’attraversamento della strada che i bambini devono affrontare all’arrivo a scuola senza la dovuta sicurezza.



Considerato che:



1. la scuola di Fabbriche di Vallico si trova lungo la strada provinciale SP. 37, viabilità extraurbana con elevato limite di velocità;

2. I bambini provenienti dalle frazioni del Comune di Fabbriche di Vergemoli, compresi quelli che provengono dai comuni limitrofi, con pullman di linea, all’arrivo devono attraversare suddetta strada;

3. si sono verificati, diverse volte, spiacevoli episodi di mancata attenzione da parte degli automobilisti in transito nel momento dell’attraversamento;

4. è stata fatta richiesta più volte, seppur in modo informale, all’amministrazione comunale, senza riscontrare la giusta attenzione per risolvere il problema, tamponando con la presenza di personale a momenti alterni.

Si ritiene opportuno, trattandosi di una scuola dell’obbligo e tenendo conto della necessità di assicurare adeguate condizioni di sicurezza e di accessibilità, comunicare l’attuale situazione.



Facciamo richiesta, pertanto, della presenza di personale competente imposto e/o volontario, al momento dell’arrivo degli autobus, destinato alla ‘regolamentazione’ del traffico per garantire l’attraversamento in sicurezza della scolaresca.



Certi di una vostra collaborazione, porgiamo distinti saluti.



I genitori rappresentanti di classe



Michela Barsotti (classi 1° - 2° - 3°)

Lara Tommasi (4° - 5°)

Martina Bertogli (infanzia)”