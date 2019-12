Rubriche : lettere alla gazzetta



"Maiali uccisi, Atc non può autorizzare abbattimento di una specie ibrida"

venerdì, 20 dicembre 2019, 11:26

di pietro onesti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Pietro Onesti, presidente Atc Lucca, circa la polemica sollevata dalla minoranza di Vagli relativa all'abbattimento di cinque ibridi durante una battuta di caccia (leggi qui).



"Il sottoscritto, presidente dell'Atc Lucca, in riferimento a quanto pubblicato in data 20 dicembre 2019 circa l'abbattimento degli ibridi nel comune di Vagli di Sotto, ci tiene a precisare che, dopo aver ricevuto il NUI (NUMERO UNICO D'INTERVENTO) da parte della Regione Toscana che autorizza gli abbattimenti della specie cinghiale e nel luogo oggetto di danno, l'ATC si limita a collaborare con la Polizia Provinciale per l'individuazione dei nominativi dei cacciatori per effettuare gli abbattimenti alla specie cinghiale che causa i danni a soggetti sia privati che titolari di partita iva agricola. Sottolineo, inoltre, che l'ATC non può in nessun modo autorizzare l'abbattimento di una specie ibrida, non essendo l'organo competente".



Il Presidente ATC LUCCA



Onesti Pietro