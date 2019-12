Rubriche : lettere alla gazzetta



Pietro Raffaelli senza astio, ma con molta amarezza: "Distrutti per nulla, le accuse erano tutte false"

sabato, 14 dicembre 2019, 22:12

di pietro raffaelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera inviataci da Pietro Raffaelli protagonista, suo malgrado, di una avventura giudiziaria iniziata alcuni anni fa e culminata in una sentenza di assoluzione poco tempo fa:

Egregio Sig. Direttore,

La ringrazio anticipatamente per la Sua ospitalità (ovviamente se vorrà pubblicare queste mie brevi riflessioni). Oggi è stata pubblicata, dopo la sentenza della Cassazione del 18.06.2019, in cui veniva cassata, senza rinvio, l'appellata sentenza della Corte di Appello di Firenze, in tema di cognizione (penale) perché il fatto non sussiste, dopo l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del tribunale di Lucca in data 08.11/2019 il quale ha ordinato la cancellazione di ogni iscrizione, in merito alla vicenda, dal mio casellario giudiziale.

Oggi la Corte di Appello di Firenze si è pronunciata a seguito del precedente rinvio, in tema di richiesta di misure di prevenzioni ed ha ordinato la restituzione di tutti i beni ancora eventualmente sottoposti a sequestro ai legittimi proprietari. Hanno sequestrato per 7 anni cose e persone, beni mobili e immobili, hanno mobilitato forze speciali, elicotteri, ronde diurne e notturne, pedinamenti, intercettazioni, trojan, e poi la Corte di Cassazione, così definitivamente statuendo, ha scritto che "il fatto non sussiste" PUNTO!

Contro ogni previsione, contro ogni logica abbiamo resistito, ci siamo difesi e alla fine la giustizia ha trionfato! Lei ricorderà, almeno spero la campagna mediatica di cui siamo stati oggetto e alla quale il Suo giornale ha massicciamente partecipato. Valga per tutti l'articolo pubblicato sul Suo giornale il 02.06.2016.

A proposito di figure di m.... di cui Lei spesso disserta con cognizione di causa rileggendo oggi quell'articolo, se non fosse per la tragedia che sottende a questa vicenda verrebbe sinceramente da sorridere. Purtroppo non è così: intestazioni fittizie, truffe, associazioni di vario genere, gestione di migranti, pecore turbate o peggio sodomizzate dai migranti ospiti della struttura di nostra proprietà, ecco tutta una montagna di cazzate, sicuramente ispirate da gente, come minimo, malevola ed invidiosa.

La domanda sorge spontanea: come è potuto succedere un corto circuito giudiziario di questa portata che ha sequestrato e massacrato una intera famiglia? Se vogliamo cercare di dare un senso compiuto a questa vicenda, dobbiamo dare una risposta a questa domanda. E' stato solo un tragico errore giudiziale o c'è dell'altro? Noi sicuramente faremo la nostra per cercare di emergere la verità. Abbiamo evidenziato numerosi profili di persone coinvolte, a vario titolo in questa vicenda.

Faremo in modo per quanto ci sia possibili di portarli tutti alla sbarra perché ci aiutino a capire cosa sia veramente successo e ad individuare i responsabili di questa vicenda. Hanno sequestrato 5 società oggi chiuse o in liquidazione, hanno disperso e depauperato beni mobili e immobili, hanno colpito un'intera famiglie nei suoi affetti con conseguenze inimmaginabili sul piano economico, della salute e delle relazioni.

Credo sia un diritto elementare pensare che i responsabili debbano renderne conto. Visto che siamo in periodo natalizio, a Lei, Sig. Direttore chiedo una sola cosa: un gesto di umanità e generosità. non sono qui né per minacciare querele né per altro, ma una cosa me l'aspetto: un sincero atto di scuse basato su una ricostruzione oggettiva dei fatti, la quale, ovviamente non può prescindere dalle sentenze passate in giudicato, non tanto per me quanto per i miei familiari che hanno subito attacchi inverecondi ed umiliazioni di ogni genere.

Buon Natale a Lei ed ai Suoi Lettori