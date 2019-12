Rubriche : lettere alla gazzetta



"Polemica su maiali uccisi, ecco come sono andate le cose"

giovedì, 19 dicembre 2019, 15:53

di sauro piagentini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la versione di Sauro Piagentini, capo della squadra di caccia al cinghiale di Vagli, sulla vicenda, sollevata questa mattina dalla minoranza e commentata dall'amministrazione comunale, relativa alla battuta di caccia in zona “Penna del Sasso” (leggi qui).



"Ci tenevo a precisare, intanto, che non c'è stata alcuna lite tra noi cacciatori. Siamo andati a caccia tranquillamente come tutti gli altri giorni.



Sottolineo inoltre che non si è trattato di "maialini", ma di maiali, senza un padrone, scappati dal bioparco che, però, si sono ora incrociati con i cinghiali. Sfido chiunque, nel bosco, a distinguerli tra loro. Questi "ibridi" fanno oltretutto più danni dei cinghiali: entrano nei giardini e negli orti. Nella zona in cui noi abbiamo cacciato, a breve, verrà fatto un intervento, già programmato con l'Atc e con la forestale di Lucca, per effettuare proprio gli abbattimenti a questi ibridi che fanno danni.



Volevo anche rivolgermi al gruppo di minoranza dicendogli se hanno le prove di quanto hanno scritto stamani. Nel caso non le avessero, infatti, è inutile riportare notizie così per sentito dire.



Anche sul discorso che questi animali siano stati uccisi a "pugnalate" non c'è nulla di vero, perchè l'unico che è stato ammazzato in quel modo è un animale che era ferito ed era cascato nella strada asfaltata davanti ad un'abitazione, con i cani addosso. Chiaramente, non si poteva andare lì e sparargli. Piuttosto che farlo morire sbranato dai cani, è intervenuto un cacciatore. Gli altri sono stati uccisi normalmente, come si fa in una battuta di caccia.



Ci tengo anche a sottolineare che quella è una zona vocata alla squadra del cinghiale di Vagli dove noi possiamo cacciare regolarmente. Non servono autorizzazioni speciali.



Infine, volevo dire che, visto che c'è un'interrogazione consiliare sulla questione, noi, come squadra del cinghiale, siamo disposti ad andare anche in consiglio comunale a spiegare queste cose".