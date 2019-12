Rubriche : lettere alla gazzetta



“Un sentito ringraziamento alla Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra”

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:13

di mario giuseppe coltelli

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di Mario Giuseppe Coltelli, ex candidato sindaco del comune, in cui si elogia il lavoro svolto dalla Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra e si lancia un appello all'amministrazione.



"Sono un semplice cittadino del Comune di Vagli Sotto, che risponde al nome di Coltelli Mario Giuseppe, alle ultime elezioni amministrative ero candidato a sindaco per il Comune di Vagli Sotto e ho perso per soli sedici voti di scarto, credo pertanto di rappresentare una buona fetta di cittadini in questo Comune.



Proprio in questi giorni è arrivato nelle case dei vaglini il notiziario 2019 della Fraternita di Misericordia di Vagli Sopra. Visto che siamo in prossimità delle Festività Natalizie vorrei rimarcare che troppo spesso ci si dimentica della lodevole opera che esercitano le misericordie sul nostro territorio e forse ci ricordiamo di tale opera, solo ed esclusivamente quando l’evento e quindi l’intervento ci tocca da vicino. Con queste poche righe voglio pubblicamente ringraziare a nome mio, ma credo anche a nome di tutte quelle persone che hanno creduto al sottoscritto in occasione delle elezioni amministrative del maggio scorso, tutti i volontari della Fraternità di misericordia di Vagli Sopra, la governatrice Taddei Donella e la Dott.ssa Giorgi Rosalba per la lodevole opera che esercitano sul nostro territorio.



Il sottoscritto, residente stabilmente a Vagli Sotto, avendo ed avendo avuto persone anziane in casa, purtroppo ha richiesto in piu’ di un’occasione il supporto della locale misericordia e posso assicurarvi che la professionalità l’umiltà e l’amore con il quale i volontari svolgono il loro ruolo è davvero disarmante. La misericordia di Vagli Sopra ormai costituita tantissimi anni fa, rappresenta ormai il volontariato più radicato sul nostro territorio, ed è per questo che ogni vaglino credo abbia il dovere, oserei dire l’obbligo, di dire grazie a questo gruppo di volontari che sacrificano il loro tempo e le loro famiglie, per il bene dei cittadini, siano essi rossi, verdi, gialli o neri.



Per terminare vorrei esortare l’amministrazione comunale a non sperperare denaro pubblico per la costruzione di statue e statuette che veramente, ora, sanno di ridicolo, ma ad elargire un sostanzioso contributo alla nostra misericordia; non ci si può limitare al pagamento dell’assicurazione di un mezzo Campagnola per il soccorso in cava e ad un misero contributo di poche centinaia di euro per il pagamento del servizio dei prelievi ematici. Un Comune come il nostro credo che potrebbe fare di più per la misericordia. Perchè ricordiamoci che nel momento del bisogno la misericordia con i suoi volontari viaggia mentre le statue stanno ferme. Colgo anche l’occasione per augurare un Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti e ribadisco a tutti i cittadini del Comune di Vagli Sotto".