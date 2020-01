Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pullman fuori strada, ricostruzioni inesatte"

mercoledì, 15 gennaio 2020, 19:28

di francesco pifferi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del sindaco di Camporgiano Francesco Pifferi in merito all'incidente occorso ieri mattina al pullman a Casciana (leggi qui).



"Le ricostruzioni della dinamica del fatto sono assolutamente inesatte, dato che la strada era stata perfettamente trattata con il sale e di conseguenza il ghiaccio non c'era. È tutto molto più banale: l'autista, forse non esperto della tratta, ha fatto manovra per invertire il senso di marcia in un luogo diverso da quello utilizzato abitualmente e non idoneo per un mezzo di quelle dimensioni. Comunque anche un errore umano può sempre capitare: l'importante è che non sia successo alcunché ai bimbi ed anche che in futuro si cerchi di utilizzare mezzi più piccoli ed idonei ad affrontare strade di montagna e passaggi molto impegnativi all'interno degli stessi centri abitati".