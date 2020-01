Rubriche : cuori in divisa



Zetti (NSC) contro Galardini: “Frasi indegne, si dimetta se ha una dignità”

venerdì, 24 gennaio 2020, 10:42

Le recenti affermazioni dell’assessore del comune di Montale hanno fatto discutere. Prende posizione Massimiliano Zetti, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri: “Dopo aver letto le vergognose parole pronunciate in sede istituzionale dall'assessore Galardini, mi sento doppiamente offeso sia come appartenente alle Forze dell'Ordine sia come cittadino originario del comune di Montale dove ancora risiede mia madre. Chiedo al sindaco Betti e alla giunta di prendere le distanze dall'irresponsabile assessore sperando che lo stesso abbia un sussulto di dignità, assegnando le sue dimissioni”.