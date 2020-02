Rubriche



Fiat 500: con Lego la passione si coltiva sin da bambini

giovedì, 13 febbraio 2020, 00:02

Alcune indiscrezioni che hanno viaggiato in Rete nei giorni scorsi hanno svelato l’esistenza di una Fiat 500 interamente realizzata con il Lego. La macchina, simbolo del Made in Italy conosciuto in tutto il mondo, dovrebbe essere formata in totale da 960 pezzi: la diffusione della foto della scatola del set ha fornito una conferma ulteriore che ha destato l’interesse di tutti gli appassionati. Sarà dunque una Fiat 500 storica il prossimo set Lego Creator Expert.

Quando si potrà comprare la 500 in versione Lego

Se le ipotesi circolate in queste ore sul web dovessero essere confermate, la 500 in versione Lego sarà lanciata sul mercato a un prezzo di 79 euro e 99 centesimi il prossimo mese di aprile. La vettura sarà composta da mattoncini Lego di colore giallo con coprimozzo e paraurti cromati, e sarà dotata di un tettuccio superiore in tessuto nero che potrà essere arrotolato su sé stesso. Il colore giallo acceso sarà uno dei punti di forza di questo modello, che proporrà due porte apribili. L’interno dell’abitacolo, con il volante griglio e i sedili leggeri, avrà un design piuttosto spartano, come impone la tradizione. La Fiat da cui si è preso spunto è la 500 L del 1968, un emblema della partnership avviata tra il marchio torinese e l’azienda di mattoncini.

Come è fatta la fiat 500 in Lego

Prima di scegliere tra i Giochi Lego online la Fiat 500 in versione mattoncini, è utile conoscere qualche dettaglio in più su questo prodotto. In primis, è curioso scoprire che il modello sarà munito anche di un motore, collocato all’interno del portellone posteriore; ed esattamente come nel modello reale il bagagliaio è situato sulla parte anteriore, e include una ruota di scorta. La dotazione del set comprende una tavolozza con 4 colori, un cavalletto per tela, un pennello e un dipinto che raffigura la macchina a Roma di fronte al Colosseo. Un’immagine tipicamente italiana, insomma, con la Capitale sullo sfondo immortalata al tramonto anche sull’immagine della confezione, dove vengono indicati i 960 pezzi.

La serie Lego Expert

Ciò che si sa con certezza a proposito del set dedicato alla storica auto italiana è che esso fa parte della serie Lego Expert: si tratta di una serie di set Lego che sono stati concepiti e realizzati in maniera specifica per i fan più appassionati.

Il giallo sulla 500 gialla

La 500 gialla nei mesi scorsi era stata oggetto di un… giallo: Gabriele Zannotti e Felix Stiessen, infatti, avevano avanzato la proposta di un modello di questo tipo per il progetto Lego Ideas, un’iniziativa grazie a cui gli utenti hanno la possibilità di fornire idee per dei prodotti Lego che possano essere convertiti in set reali. A quel tempo l’idea di Stiessen e Zannotti non era stata presa in considerazione: ora possiamo anche capire il motivo, visto che con tutta probabilità in casa Lego il progetto della 500 L era in cantiere già da un pezzo.

L’annuncio imminente

L’immagine della scatola del set ormai è reperibile facilmente su Internet, ed è per questo che si ritiene che l’annuncio ufficiale sia ormai questione di giorni, o comunque imminente. Una 500 storica, dunque, sarà il prossimo set Lego Creator Expert. Ora non rimane che scoprire quando il prodotto verrà messo sul mercato: come detto, le ipotesi più accreditate parlano del mese di aprile, ma non è ancora stato indicato un giorno preciso: nelle prossime settimane l’attesa dei fan crescerà sempre di più, su questo c’è da scommetterci.