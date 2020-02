Rubriche : lettere alla gazzetta



"Intervento dei vigili del fuoco ritardato dal mercato: dove sta la sicurezza?”

sabato, 8 febbraio 2020, 09:43

di tiziano innocenti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nuova segnalazione di Tiziano Innocenti, noto commerciante del capoluogo, riguardante il mercato settimanale del giovedì di Castelnuovo.

“Come tutti sapete, da anni porto avanti una battaglia contro il mercato del giovedì nel centro storico che ritengo privo di ogni sicurezza. Ricordo nel recente passato alcuni episodi che evidenziavano le criticità legate alla sicurezza, ma giovedì scorso, 6 febbraio, per poco non è accaduta la tragedia! Nella via dell’ufficio postale si è verificata una fuga di gas, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Essendo in pieno centro storico, adiacente a piazza delle Erbe, invasa dai banchi del mercato, il camion dei Vigili ha dovuto compiere manovre difficoltose e lunghe per arrivare nelle vicinanze della zona dove intervenire. Cosa sarebbe potuto succedere se fosse stata questione di minuti o secondi? Non lo voglio immaginare!

Inoltre, ripeto che la situazione del mercato è veramente pericolosa anche perché non c’è rispetto da parte degli automobilisti che parcheggiano ovunque e fuori dagli spazi consentiti. Allego infatti una serie di foto legate al parcheggio selvaggio, che la Polizia Municipale spesso trascura. Personalmente chiedo che si intervenga sul mercato per evitare che si crei un potenziale pericolo: eppure a Castelnuovo ci sarebbe anche la destinazione ideale e sicura per il mercato!"