L'ex segretario Pd: "Scelta personale, non discordanza su pirogassificatore"

giovedì, 6 febbraio 2020, 08:57

di lara baldacci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa precisazione dell'ex segretario del Pd di Barga, Lara Baldacci, a cui è succeduto, nei giorni scorsi, l'ex sindaco del comune, Marco Bonini.



"In relazione agli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi, in merito alla nomina di Marco Bonini quale nuovo segretario del PD di Barga, si rende necessaria una mia precisazione rispetto alle motivazioni che mi hanno portato a rassegnare le dimissioni dal ruolo che ho avuto l'onore di ricoprire per quasi 2 anni e mezzo.



Le motivazioni alla base di questa scelta, devo dire sofferta dopo anni a servizio del mio partito, sono, come espressamente indicato nella lettera presentata giorni fa ai vari organi di partito, unicamente di carattere personale e non, come erroneamente affermato negli articoli, alla presunta discordanza della mia posizione personale rispetto a quella della maggioranza del partito sulla questione gassificatore KME.



Infatti, come Segretaria e come è doveroso per chiunque ricopra ruoli di responsabilità in un partito che è democratico nei fatti oltre che nel nome, ho organizzato diversi momenti di dibattito sul progetto presentato dall'azienda, sia interni tra gli iscritti che aperti alla cittadinanza, a seguito dei quali il partito comunale, nella sua interezza, ha assunto le posizioni che lo stesso Bonini ricorda.



Colgo l'occasione per ringraziare i tanti militanti del PD di Barga che in questi anni mi sono stati vicini nell'organizzazione delle attività che abbiamo messo in campo e per fare i migliori auguri di buon lavoro a Marco Bonini, confidando che continui il percorso di condivisione e coinvolgimento degli iscritti e dei sostenitori, mantenendo così il livello dei risultati che il Partito Democratico ha ottenuto in questi anni nel nostro comune, a partire dalle prossime consultazioni regionali, sperando che il nostro territorio mantenga il ruolo di leader nella Valle del Serchio che 5 anni fa ci ha consentito addirittura di esprimere una nostra concittadina tra i banchi del consiglio regionale".