Problemi di calvizie? Ecco tutto quello che c’è da sapere

mercoledì, 5 febbraio 2020, 13:40

La calvizie è un problema che interessa un individuo su tre in Europa. Si tratta di un disturbo che molte persone tendono a sottovalutare fin quando non diventa irrecuperabile e che in molti tendono a legare solamente ad una questione di stress. Eppure per contrastare la caduta dei capelli esistono accortezze e rimedi naturali e non capaci di impedire alla chioma di cadere definitivamente che andrebbero messi in pratica alle prime avvisaglie di caduta. Ecco quindi qualche consiglio per gestire la caduta di capelli e proteggere la chioma da eventuali peggioramenti.

Prendi familiarità con il problema

Per prima cosa ti consigliamo di non buttarti troppo giù se la calvizie è già ad un livello avanzato perché le moderne tecnologie, oggi, consentono di porre fine al problema con interventi non invasivi e dai risultati assolutamente soddisfacenti. Per esempio puoi risolvere i problemi di calvizie con La Tricopigmentazione, un processo di micropigmentazione sul cuoio capelluto che riproduce una realistica presenza dei capelli.

Ci sono poi alcuni ingredienti naturali con i quali rinforzare i capelli tra cui Aloe Vera, olio d’oliva e latte di cocco. Questi ingredienti, facilissimi da reperire, servono ad avere capelli più resistenti e sani e aiutano a contrastarne la caduta. Puoi usarli per massaggiare lo scalpo e per reidratare il capello con una cadenza settimanale. Chiaramente sono rimedi non risolutivi ma che aiutano a contrastarne la caduta. L’argomento è direttamente collegato con l’alimentazione e lo stile di vita perché diete squilibrate e stress fannoirrimediabilmente perdere i capelli.

Cosmetici anti calvizie? Funzionano davvero?

La scelta dei cosmetici anti-calvizie è piuttosto irta di prodotti inutili che si prendono cura solamente del fusto del capello e non del resto. Per questo è importante affidarsi non a cosmetici ma a trattamenti veri e propri che agiscano sul cuoio capelluto. Non è vero che i capelli se tagliati spesso si rinforzano ma è vero anche che scegliere con cura i prodotti che applichiamo sulla chioma può avere un importante risvolto sulla sua salute. La calvizie ha cause molto più profonde che non derivano solo dalla scelta dei cosmetici ma è chiaro che questi, seppur con minor incidenza, hanno sicuramente effetto sul problema.

Ecco su cosa concentrarsi

Ci sono poi degli accorgimenti che possono migliorare la salute del capello a vista d’occhio, come praticare una corretta asciugatura, evitare elastici troppo stretti e l’utilizzo intensivo di troppi prodotti per capelli come balsami, gel, lacca e schiuma. Anche un utilizzo intensivo del cappello può indebolire la chioma nonostante si ritenga che questo sia più un “rimedio della nonna” che un vero e proprio consiglio anti-caduta. Ciò che veramente causa la calvizie è un problema legato al sistema scalpo-capello su cui agiscono due elementi dannosi per il capello: Didrotestosterone DHT e Prostaglandina D2. L’uno indebolisce cuoio capelluto e capello mentre l’altro ne amplifica gli effetti. Per questo tagli di capelli, shampoo e cosmetici non hanno effetti diretti su questi due elementi ma possono contribuire ad accelerarne gli effetti. Per questo la calvizie va tratta prima come un problema di salute e poi come un problema estetico, rivolgendosi a specialisti competenti che sappiano come intervenire scientificamente.